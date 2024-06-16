“توزيع 25.000.000 مليون دينار“ قروض مصرف الرافدين 25 مليون “لتلك الفئات“ من المواطنين بمناسبة عيد الأضحى !!

تعتبر قروض مصرف الرافدين واحدة من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة هذه الفترة حيث أن المصرف قام بتوفير مجموعة من القروض والتي يتم منحها للمواطنين بنسب فوائد قليلة وذلك من أجل تشجيعهم على بناء المشاريع والاستثمارات الصغيرة ويتم تسديد قيمة القرض على شكل قسط شهري والهدف من هذا هو تقليل نسبة البطالة في الدولة، ولكن يجب العلم أنه يتم التقديم على القروض وفق مجموعة من القواعد وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

قروض مصرف الرافدين 25 مليون

يمكنك الآن الحصول على قروض مصرف الرافدين والتي تصل قيمتها حتى 25 مليون دينار ولكن قامت الجهات المعنية بتحديد فئات محددة متاح لها التقديم على القروض وهم كالآتي:

المواطنين الذين اقترب سن تقاعدهم من سن التأمين وذلك لأنهم بإمكانهم الحصول على بطاقة ماستر كارد.

الأشخاص الذين يقوموا بصرف الرواتب الخاصة بهم من مصرف الرافدين ولديه ماستر كارد بالفعل.

الموظفين الذين لديهم كفيل ويقوموا بصرف الرواتب من مصرف الرافدين.

شروط التقديم على قروض مصرف الرافدين

قامت إدارة المصرف بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين على قروض مصرف الرافدين والتي جاءت على النحو التالي: