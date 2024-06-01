ألـــف مبــروك على النجـــاح .. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس كل المحافظات

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي والتي من المقرر أن تظهر في الأيام القليلة القادمة وبالتحديد بعد أن تنتهي الصفوف الاعدادية من أداء الامتحانات الخاصة بهم، كما نقلت بعض المصادر أنه لم يتم الإنتهاء من عمليات مراجعة الدرجات حتى الآن ومازالت تحت التصحيح وذلك لأنه يتم التصحيح على يد مجموعة من نخبة المعلمين وذلك من أجل إعطاء كل طالب حقه، لذلك سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

أصبح الآن من السهل على جميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة من خلال الإنترنت وذلك بدلا من الذهاب إلى المدارس، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب على الطالب أو ولي الأمر زيارة الصفحة الرسمية لبوابة التعليم. ثانيا من قائمة الخدمات يرجى التوجه إلى مراحل النقل. ثالثا يتطلب منك تحديد المرحلة الدراسية المقيد بها الطالب. رابعا يتطلب منك تحديد الفصل الدراسي وهو الثاني. خامسا قم بكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس ثم اضغط على استعلام وسوف تظهر النتيجة في غضون دقائق.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم

يجب العلم أنه يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم فقط من خلال المدرسة المقيد بها الطالب وذلك يكون اليوم التالي بعد ظهورها على الموقع الإلكتروني وذلك يتم من خلال أن يقوم أي من الطالب أو ولي الأمر بالذهاب إلى المدرسة والبحث عن اسم الطالب ضمن اللافتات المعلقة بالمدارس.