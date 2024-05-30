“جددها من هنا”.. كيفية تجديد منحة البطالة والشروط المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين داخل الجزائر عن كيفيه تجديد منحة البطالة 2024، والتي تقوم بتقديمها الحكومة الجزائرية بالعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطن الجزائري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجتاح العالم حاليا، وتعتبر منحة البطالة والتي تقدم بصفه دورية كل ستة أشهر للمواطنين الذين لا يمتلكون دخل شهر ي ثابت لهم، وحتى يتمكن المواطن من تجديد منحة البطالة، يوجد بعض الخطوات والشروط والتي لابد من إتباعها و نوضحها في المقال التالي.

تجديد منحة البطالة

حتى يتمكن المواطن من تجديد منحة البطالة يوجد بعض الخطوات لابد من إتباعها حتى يتمكن المواطن من تجديد منحى البطالة وتلك الخطوات هي:

أولا: الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المواطن ورقم الهوية الوطنية الخاص به.

ثالثا: إختيار تجديد منحة البطالة من القائمة الرئيسية المتواجدة.

رابعا: ملء الاستمارة الموضحة بجميع البيانات الخاصة بالمواطن مع التأكد من صحة جميع البيانات.

خامسا: رفع الأوراق المطلوبة بطريقة صحيحة والضغط على الخانه الخاصة بتجديد منحة البطالة.

شروط التقديم على منحة البطالة

حتى يتمكن المواطن الجزائري من التقديم على منحة البطالة يوجد عدة شروط قامت بتحديدها الوكالة الوطنية للتشغيل وتلك الشروط هي: