“سجل هنا mdn.dz”.. التسجيل في الدرك الوطني 2024 في الجزائر والشروط عبر وزارة الدفاع

يبحث الكثير من مواطني الجمهورية الجزائرية عن طريقة التسجيل في الدرك الوطني 2024، والذي يعتبر جزءا هاما من الجيش الوطني الجزائري والذي تم انشاؤه سنة 1962، والذي من مهمته العمل على تنفيذ جميع القوانين وتطبيق النظام بصورة دقيقة جدا ويتم التقديم في الدرك الوطني لمن يحمل الجنسية الجزائرية فقط، ولا يجوز التقديم لأي من الجنسيات الأخرى، ولكي يتمكن المواطن الجزائري من التقديم في الدرك الوطني 2024 يوجد بعض الاشتراطات والأوراق التي قامت بوضعها وزارة الدفاع الوطني من بنية جثمانية جيده، وتخطي جميع الاختبارات التي تقوم بها الجهات المسؤولة عن التعيينات، ونوضح في التقرير التالي كافة التفاصيل الخاصة بتسجيلات الدرك الوطني 2024 في الجزائر.

تسجيلات الدرك الوطني 2024

قامت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية بالإعلان عن فتح باب تسجيلات الدرك الوطني 2024 برتبة رجال صف وضابط صف وضابط، وذلك عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني الجزائري وعن طريق بعض الخطوات وهي كالآتي:

اولا: الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني.

ثانيا: إختيار التسجيل في الدرك الوطني.

ثالثا: تكملة الاستمارة بالبيانات المطلوبة والتأكد من ملء جميع الخانات الفارغة بالبيانات الصحيحة الاسم كاملاً ورقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم بالإضافة إلى المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

رابعا: النقر على الخانة الخاص بكلمة تسجيل.

خامسا: اختيار كلمة طباعة حتى يتمكن المواطن من الاحتفاظ بصورة منها وذلك بصيغه pdf مع العمل على رفع إلاستمارة التي تم تنزيلها بملف الترشيح الخاص بالمتقدم.

استمارة التسجيل في صفوف الدرك الوطني

قامت وزارة الدفاع الوطني الجزائري بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطنين الراغبين في الالتحاق في تسجيلات الدرك الوطني 2024 وتلك الشروط هي: