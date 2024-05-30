“دور علي اسمك”.. عقود وزارة التربية الشروط والاوراق المطلوبة للتقديم

تعمل الحكومة العراقية علي الحد من نسبة البطالة لذا قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن فتح باب التعيين لعدد 50,000 عقد تربوي تقريبا والتي تقدمة الحكومة العراقية لحديثي التخرج من كليات التربية، من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطن وحتى يتمكن الفرد من بناء أسرة ونوضح في السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة والشروط لتعيينات عقود التربية.

عقود وزارة التربية

حتي يتمكن المواطن العراقي من الاستعلام عن تعيينات عقود وزارة التربية قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن وجود منصة إلكترونية حتى يتمكن المواطن للاستعلام بطريقه سهلة وعن طريق بعض الخطوات وهي كالآتي:

اولا: الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

ثانيا: كتابة إسم المستعلم ورقم الهوية الوطنية الخاص به حتى يتمكن من تسجيل الدخول.

ثالثا: النقر على تعيينات عقود ال 50 الف من القائمة الرئيسية.

رابعا: كتابة جميع البيانات في الاستمارة المبينة والتأكد من صحتها.

خامسا: الضغط على الخانة الخاصة بكلمة بحث وستظهر النتيجة تلقائيا.

شروط التقديم في تعيينات عقود وزارة التربية

قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بوضع بعض الشروط حتى يتمكن المواطن من التقديم في تعيينات عقود وزارة التربية وتلك الشروط هي:

اولا: لابد أن يكون المواطن حاملاً للجنسية العراقية.

ثانيا: لابد وأن يكون المستفيد حاصل على المؤهل الدراسي الذي يتوافق مع تلك الوظيفة.

ثالثا: توفير جميع الأوراق المطلوبة.

رابعا: يجب أن يكون المستفيد مقيم إقامة كاملة داخل الأراضي العراقية.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في تعيينات عقود وزارة التربية

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن الأوراق المطلوبة حتى يتمكن المواطن من التقديم في تعيينات عقود وزارة التربية في العراق وتلك الأوراق هي: