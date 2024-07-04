“ظهـــرررت رسميــا“ نتائج السادس اعدادي موقع نتائجنا عموم محافظات العراق results.mlazemna

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي وذلك بعد أن انتهوا من أداء الاختبارات ولكن وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم أن النتيجة لم تظهر حتى الوقت الحالي وأوضحت أن سبب التأخير هو استمرار عملية التصحيح وسوف يتم الإعلان عنها بمجرد أن يتم الإنتهاء من التصحيح على الموقع الرسمي للوزارة وأكدت على عدم استخدام أي مواقع أخرى غير موثوقة، وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا وسوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن النتائج.

نتائج السادس اعدادي موقع نتائجنا

من المقرر ظهور نتائج السادس الاعدادي في الأيام القليلة القادمة في عموم المحافظات بالعراق ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عنها من خلال استخدام اسم الطالب كامل ورقم الجلوس وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى يتطلب من الطالب الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، أو موقع نتائجنا. الخطوة الثانية من الصفحة الرئيسية يرجى الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية. الخطوة الثالثة قم بالضغط على خيار نتائج الطلاب. الخطوة الرابعة يتطلب منك تحديد المرحلة المقيد بها الطالب وهي الصف السادس الإعدادي. الخطوة الخامسة يوجد مجموعة من المعلومات التي يجب عليك تسجيلها والتي تتمثل في: اسم الطالب، المحافظة، الرقم الامتحاني. أخيرا قم بالضغط على ايقونة استعلام وسوف تظهر النتيجة في غضون ثواني.

ماهي توقعات نتائج السادس الاعدادي هذا العام

وفقا لما نقلته بعض المصادر أن نسبة نجاح الصف السادس الاعدادي مرتفعة هذا العام وذلك لأن جميع الاختبارات تم وضعها على المناهج الدراسية التي تم دراستها بالفعل، كما أنها جاءت أيضا في مستوى الطالب المتوسط.