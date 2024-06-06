هُنـــــا ur.gov.iq .. معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 بالرقم الالماني ودفع الغرامة

أصبح الآن من السهل الاستعلام عن الغرامات المرورية العراق وتسديدها أيضا وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الحكومة العراقية وذلك يعد توفيرا للوقت والجهد بدلا من الذهاب إلى هيئة المرور وتسبب التكدس والازدحام حيث أن الدولة تسعى دائما نحو توفير الراحة للمواطنين، والجدير بالذكر أن ذلك الموقع يساعدك أيضا في تسديد الغرامات في وقتها المحدد وذلك يحمي المواطن من التعرض إلى غرامات تأخير أو سحب السيارة منه، وذلك ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

الغرامات المرورية العراق

يمكن الآن لجميع المواطنين تسديد الغرامات المرورية بكل سهولة ويسر ودون الذهاب إلى أي مكان وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب على المواطن زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بمنصة أور. ثم بعد ذلك قم بالنقر على زر تسجيل الدخول وقم بتدوين المعلومات المطلوبة. في تلك الخطوة قم بالدخول على خيار الاستعلام عن الغرامات المرورية. بعد ذلك يرجى كتابة رقم الهاتف الخاص بالمواطن ورقم السيارة الخاصة به. قم بتحديد المديرية التابع لها المواطن. يرجى النقر على ايقونة استعلام وسوف تظهر لك قائمة توضح الغرامات المقيدة على المواطن. بعد ذلك اضغط على دفع. قم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك وبمجرد أن تتم عملية الدفع بنجاح يجب عليك طباعة الإيصال.

الشروط اللازمة لتسديد غرامات المرور في العراق

قامت الجهات المعنية بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها عند تسديد الغرامات المرورية والتي جاءت على النحو الآتي: