رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق وزارة شؤون البطاقة nid-moi.gov.iq

سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا رابط حجز البطاقة الوطنية وهي من الوثائق الأساسية التي يجب على جميع المواطنين داخل العراق الحصول عليها وذلك لأنها تثبت هوية المواطن، ووفقا لما أوضحته الجهات الحكومية أنه سوف يتم اعتمادها في جميع المعاملات المختلفة، ولكن يجب العلم أنه يتم استخراجها بعد التحقق من بعض الشروط التي يجب توافرها لدى المواطنين.

رابط حجز البطاقة الوطنية

أصبح الآن بإمكان جميع المواطنين حجز البطاقة الوطنية الموحدة من خلال الموقع الإلكتروني بكل سهولة ويسر وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية:

في مبتدأ الأمر يجب على المواطن الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة شؤون البطاقة. ثم بعد ذلك من الصفحة الرئيسية قم بالضغط على خيار الحجز الإلكتروني. يرجى اختيار الموعد المناسب لك. في الخطوة التالية سوف يظهر لك نموذج تقديم ويجب عليك تدوين جميع البيانات المطلوبة. بعد ذلك قم بإرسال المستندات المحددة من قبل الجهات المسؤولة. أخيرا قم بالنقر على أيقونة إرسال الطلب.

شروط استخراج البطاقة الوطنية الموحدة

إلى جميع المواطنين الذين يرغبوا في حجز البطاقة الوطنية الموحدة يجب التحقق من تلك الشروط قبل عملية التقديم وهي: