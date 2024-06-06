نتيجه الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2024

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن نتيجه الصف الرابع الابتدائي وذلك منذ أن تم الانتهاء من الاختبارات ووفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم أن مازالت عملية التصحيح وتجميع الدرجات مستمرة وسوف يتم رفعها على الموقع الخاص بهم عقب الانتهاء من عمليات التصحيح، كما أوضحت أيضا أن النتيجة هذا العام تظهر بالألوان وليس بالدرجات وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتيجه الصف الرابع الابتدائي

الجدير بالذكر أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي لم تظهر بعد ولكنه من المقرر أن تظهر في الأيام القليلة القادمة، هل تعلم أن النتيجة هذا العام تظهر بالألوان وليس الدرجات حيث أن لكل لون دلالة محددة ومستوى محدد والذي جاء على النحو التالي:

اللون الأزرق وهذا يدل على أن الطالب قد فاق التوقعات في وأن نسبة نجاح الطالب تبدأ من 85٪ وتصل حتى 100٪.

اللون الأخضر وهذا يدل على أن الطالب نجح في التعرف على الأشياء المطلوبة منه في المنهج الدراسي، وتتراوح نسبة النجاح من 65٪ وتصل حتى 85٪.

عندما يحصل الطالب على اللون الأصفر في مادة ما فهذا يدل على مدى احتياجه إلى الدعم التعليمي، ونسبة النجاح في هذا المستوى تبدأ من 50٪ وتصل حتى 65٪.

اللون الأحمر وهذا يدل على ضعف مستوى الطالب وأنه بحاجة إلى الكثير من الدعم، كما أن نسبة النجاح في هذا المستوى تتراوح ما بين 1٪ وحتى 50٪.

خطوات الاستعلام عن نتيجه الصف الرابع الابتدائي

أصبح الآن بإمكانك الاستعلام عن نتيجه الصف الرابع الابتدائي من خلال استخدام رقم جلوس الطالب وذلك باتباع الخطوات التالية: