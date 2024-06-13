“هسّـــه النتيجة results.mlazemna“الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 في عموم العراق

نتائج الثالث متوسط، يترقب آلاف الطلاب بمرحلة الثالث متوسط وأولياء أمورهم ظهور نتائح الامتحانات بفارغ الصبر والتي سيتوقف عليها مصير الطالب هذا العام كما أنها سيتحدد على أساسها بشكل كبير مستقبل الطالب التعليمي، وقد بذل الكثيرون جهد كبير طوال العام وينتظرون ثمرة هذه الجهود وأن تكون النتيجة على مستوى طموحهم وآمالهم، وقد يسرت وزارة التربية العراقية طريقة معرفة النتيجة حيث أصبح بإمكان الطالب الاطلاع عليها عبر الانترنت دون حاجة للتوجه الى المدرسة للاستفسار، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الكترونيا والموعد المقرر لظهور النتيجة.