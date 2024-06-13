“هسّـــه النتيجة results.mlazemna“الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 في عموم العراق

نتائج الثالث متوسط، يترقب آلاف الطلاب بمرحلة الثالث متوسط وأولياء أمورهم ظهور نتائح الامتحانات بفارغ الصبر والتي سيتوقف عليها مصير الطالب هذا العام كما أنها سيتحدد على أساسها بشكل كبير مستقبل الطالب التعليمي، وقد بذل الكثيرون جهد كبير طوال العام وينتظرون ثمرة هذه الجهود وأن تكون النتيجة على مستوى طموحهم وآمالهم، وقد يسرت وزارة التربية العراقية طريقة معرفة النتيجة حيث أصبح بإمكان الطالب الاطلاع عليها عبر الانترنت دون حاجة للتوجه الى المدرسة للاستفسار، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الكترونيا والموعد المقرر لظهور النتيجة.
الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 في عموم العراق
تتيح وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الكترونيا وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة وكذلك من خلال موقع نتائجنا الذي تتوافر عليه نتائج العديد من المراحل الدراسية المختلفة، وبهذا يمكن للطالب معرفة نتيجته خلال دقائق وباتباع خطوات بسيطة نستعرضها لكم فيما يلي :
- الدخول الى موقع نتائجنا الالكتروني عبر الضغط على هذا الرابط.
- من الصفحة الرئيسية ستجد نتائج مراحل تعليمية مختلفة تتبعها حتى تجد نتائج الثالث متوسط.
- ابحث عن محافظتك في القائمة المندرجة تحت المحافظة ثم اضغط على ايقونة “تنزيل” الموجودة مقابلها.
- سيتم تحميل ملف النتيجة على جهازك بصيغة PDF في حال كانت النتيجة ظهرت بالفعل.
- افتح الملف وابحث عن النتيجة بإسمك باستخدام مربع البحث الموجود بالأعلى.