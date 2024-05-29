من حقك تطرده الصبح!!.. تطورات في حالات طرد المستأجر في قانون الايجار القديم تبعًا لقرار الوزارة الاخير

جاءت بعض البنود في قانون الايجار تنص أنه من حق المالك طرد المستأجر في هذه الحالات والتي منها عدم دفع الإيجار، كذلك حاجة المالك للعقار، الإصلاح أو إعادة البناء في العقار، كما يسمح للمالك طرد المستأجر بسبب تلف العقار منه، وبعض الاسباب الأخرى التي تتيح طلب الإخلاء من قبل المالك للمستأجرة، ولا سيما أنه إذا رفض يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده؛ ولكن لا يتم منح حق الإخلاء مباشرة للمؤجر عند انتهاء مدة العقد والتي مدتها أقل من 10 سنوات؛ وليام إجراء الإخلاء، يجب إبلاغ المؤجر كتابيًا قبل 3 أشهر من إنتهاء العقد المُجدد للمرة العاشرة.

من حق المالك طرد المستأجر في هذه الحالات

من حق المالك طرد المستأجر في هذه الحالات نوضح بعض الأسباب التي تضطر المالك لطلب الإخلاء من المؤجر ومنها:

عدم دفع الإيجار مرتين وإرسال إشعار كتابي مرتين، وان لم يتم يحق للمالك فتح قضية إخلاء إجبار المستأجر على المغادرة. حاجة المؤجر أو الأقارب المذكورين في القانون للعقار، وأن تكون الحاجة حقيقية وضرورية. عدم وجود عقار آخر مماثل في المنطقة للمؤجر. وفي حالة إجراء بعض الإصلاحات أن إعادة بناء العقار المؤجر، من أجل الإخلاء بسبب الإصلاح، بشرط أنه لم يعد من الممكن العيش أو مواصلة النشاط في العقار . كذلك إمكانية طرد المستأجر بسبب وجود بعض الأسباب المهمة والتي تتقييم بشكل فردي لكل حالة، فتشمل هذه الأسباب الحياة المشينة للمستأجر، السرقة، استخدام المخدرات، القتال مع المالك، إلخ. وفي حالة إذا تدخل المستأجر في العقار المؤجر بطريقة تتعارض مع العقد، أو ألحق ضررًا به، قد يكون من الممكن طرده تحت بعض الظروف. في حالة إفلاس المستأجر أثناء استمرار العقد، يمكن للمؤجر إنهاء العقد وطرده. ومن الحالات أيضا هي المتابعة التنفيذية في حالة عدم دفع المستأجر لقيمة الإيجار للمالك.

كيفية فتح قضية الإخلاء للمستأجر

تتم القضية من خلال: