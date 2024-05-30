طرد 30 مليون من بيوتهم! تعديلات قانون الايجار القديم 2024 تعرف على آخر المستجدات

لقد شهدت الفترة الماضية منذ مارس الماضي العديد من تعديلات قانون الايجار القديم والذي حدد للمالك النسبة التي يتم فيها رفع الإيجار بنسبة 15% على قيمة الايجار القديم، تعد هذه الزيادة هي الزيادة الثانية، حيث تم تنفيذ الزيادة الأولى في شهر مارس لعام 2023 بنسبة 15% ايضا، ومن خلال موقعنا هذا سوف نوضح لك كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر فتابعونا.

تعديلات قانون الايجار القديم

يوجد العديد من الفئات الذين يحق لهم امتداد عقد الإيجار والاستفادة من تعديل القانون الايجار القديم الذي يمكنهم من حل أزمة العقود طويلة الاجل، وفي نفس الوقت فإن العديد من المستأجرين يتمسكون بحقهم في البقاء داخل الوحدة السكنية التابعة لنظام الايجار القديم، وقد تم تحديد الفئة المستهدفة من هذا التعديل، وهم خمس فئات يحق لهم مد عقد الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر الحالي.

تمديد العقد قانون الإيجار القديم

يعد مد عقد الإقامة القديم من اهم الازمات الموجودة حاليا، حيث أنه يوجد العديد من الفئات التي يحق لها مد عقد الايجار بعد وفاة المستأجر القديم، وتعد من أهم تعديلات قانون الايجار القديم وهذه الحالات هي كالتالي:

يحق للزوجة امتداد عقد الايجار القديم بعد وفاة زوجها، ولا يحق لصاحب العقار إخراج الزوجة من من الوحدة المؤجرة إلا بعد انتهاء مدة العقد. الأبناء الشرعيين يحق لهم استكمال مدة عقد الإيجار بعد وفاة والدهم، ولا يجوز لصاحب العقار ان يقوم بإخراجهم من الشقق المؤجرة. كما ان الوالد او الوالده للمستأجر الذي وافته المنية يحق لهم استكمال عقد الايجار القديم وذلك بعد وفاة ابنهم لكن شرط ان يكونوا مقيمين معه داخل الشقة محل النزاع قبل وفاته. يحق للحفيد امتداد عقد الايجار القديم وذلك بعد توافر شرطان مهمان وهما: