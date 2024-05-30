“اطلبها وانت في بيتك”.. طلب البطاقة الذهبية في خمسة أيام من بريد الجزائر

في ظل التطور التكنولوجي في الوقت الحالي و تيسيرا على المواطنين، قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن رابط التسجيل الخاص بالبطاقة الذهبية، وهي بطاقة خصم مباشر قامت بالإعلان عنها وحدة البريد الجزائرية، ويوجد بداخل تلك البطاقه شريحة الكترونية، وتعمل تلك الشريحة عن طريق كتابة رقم المرور الذي يقوم باختياره المواطن، ويجب على المواطن عدم الافصاح لأي شخص عن رقم المرور الخاص به حتى لا يستطيع أحد من الاستفادة من بطاقته الذهبية غيره.

كيفية طلب البطاقة الذهبية من الهاتف

حتى يتمكن المواطن الجزائري من طلب البطاقة الذهبية من الهاتف يوجد بعض الخطوات لابد من إتباعها وهي كالآتي:

اولا: الدخول إلى متجر التطبيقات المتواجد بالهاتف الخاص بك.

ثانيا: في الخانة المخصصة للبحث كتابه إسم تطبيق البطاقة الذهبية وهو ECCP.

ثالثا: الضغط على كلمة تحميل ثم الإنتظار حتى يتم تثبيت التطبيق.

رابعا: فتح التطبيق وكتابة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها جيدا.

خامسا: الضغط على خانة خدمات البطاقة الذهبية مع ملء الاستمارة التي سوف تظهر مباشرة.

سادسا: لابد من إختيار طريقة الدفع الخاصة المناسبة للمواطن وبعد ذلك سوف تقوم وحدة البريد بإرسال البطاقة إلى منزل المواطن مباشرة.

طلب البطاقة الذهبية في الجزائر

حتى يتمكن المواطن من طلب البطاقة الذهبية في الجزائر يوجد بعض الخطوات حتى تتم عملية التقديم بنجاح، وذلك خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبريد الجزائري ونبين الخطوات فيما يلى:

اولا: تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بالبريد الجزائري.

ثانيا: اختيار طلب البطاقة الذهبية.

ثالثا: لابد من اختيار نوع البطاقه التي يريدها المواطن من جواز سفر أو بطاقة هوية أو رخصة قيادة.

رابعا: لابد من إدخال رقم الهوية الوطنية أو التعريف الوطني الخاص بالمتقدم.

خامسا: يقوم الموقع بعرض بعض الأسئلة لابد على المواطن من الإجابة عنها جميعا بطريقة صحيحة.

سادسا: اختيار الولاية التي يقطن بها المواطن مع تحديد العنوان الذي سوف يتم إرسال البطاقة عليه.

كم تكلفة البطاقة الذهبية

قامت الجهات المختصة بالإعلان أن قيمة البطاقة الذهبية تتراوح ما بين 9000 دينار جزائري كل عام وحتى 50,000 دينار جزائري، وذلك بعد رفع قيمة السحب من خلال البطاقة وذلك بعد رفع قيمة السحب من خلال البطاقة.