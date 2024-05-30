استعلـــم هســـه epedu.gov.iq.. نتائج السادس الابتدائي 2024 في عموم العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اقتراب موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي بعد أن يتم الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورصد درجات الطلاب، وقد أكدت الوزارة على ضرورة الاستعلام عن النتائج عبر الوسائل المعتمدة من قبلها فقط حتى يمكن للطلاب معرفة نتائجهم الصحيحة، حيث أن هناك بعض المواقع الأخرى التي تقوم بعرض نتائج غير صحيحة إلى الطلاب، وقد نوهت الوزارة عن كل الطرق الرسمية التي يمكن عن طريق واحدة منها الاطلاع على النتيجة.

نتائج السادس الابتدائي 2024 في عموم العراق

تعد أول طرق معرفة نتائج السادس الابتدائي هي الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقي.

ثم الضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.

بعد ذلك يتم إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه واختيار المرحلة التعليمية والصف الدراسي المقيد بهما.

ومن ثم الضغط على كلمة استعلام وبعد وقت قليل سوف تظهر نتيجة الطالب الذي تم إدخال معلوماته.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي على منصة نتائجنا

أيضاً هناك طريقة ثانية وضحتها الوزارة وهي معرفة النتيجة من خلال منصة نتائجنا التابعة إلى وزارة التربية والتعليم، عن طريق القيام بالخطوات التالية: