لمواليد 1980 والسابعينات.. تطورات جديدة في الخروج علي المعاش المبكر وفقًا لقرار الوزارة

الخروج علي المعاش المبكر، نظام تابع لنظام التأمين الإجتماعي والذي يهدف إلى تغطية مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، فيعني ذلك النظام انتهاء عمل المؤمن عليه قبل سن التقاعد، فيعطيه الأحقية في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير، و65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك بتاريخ أحقية الحصول على المعاش، ومع تزايد عدد الموطفين التي تود التقاعد قبل سن المعاش، فقد أكد القانون بعدم سماح الخروج لأي موظف مؤمن عليه بشرط توفر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن عشرين عامًا، وسوف تزداد تلك المدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتباراً من شهر يناير لعام 2025، كذلك مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متواصلة أو ستة أشهر متقطعة.

شروط الخروج على المعاش المبكر

وقد جاءت الشروط المحددة من قبل التأمينات الاجتماعية والمعاشات ليتمكن الموظف من الخروج على المعاش المبكر في النقاط التالية:

يجب أن يكون الموظف قد وصل لسن الـ خمسين عاماً. يجب ألا يكون قد وقع ضد الموظف أو الموظفة أي إجراء تأديبي من المؤسسة التابع لها خلال فترة العمل. توافر مدة اشتراك تأميني لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.

آخر أخبار قانون المعاشات الجديد

تبعا لبعض المواد الصادرة في الأحكام العامة لقانون المعاشات و الموضحة في النقاط التالية:

تبعا للمادة 41 قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بناءًا على عرض الوزير المختص بالتأمينات، وذلك بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون 65 عام اعتبارًا من أول يوليو لعام 2040

وتبعا للمادة 44 إذ اعاد صاحب المعاش المستحق وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب، ويراعى فى حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمعاش فى تاريخ الاستحقاق.

خطوات التقديم على المعاش المبكر

يواجه عديد من الموظفين من القطاع الخاص والعام العديد من المشاكل الصحية تعيق استمرارهم بالعمل لذلك تزايد البحث عن كيفية الخروج على المعاش المبكر، فبعد أن تعرفنا على الشروط قد يتساءل البعض عن الخطوات الواجب اتباعها عند التقديم على المعاش المبكر كما يلي: