“مهمات جاتا GTA 5“ تنفيذ مهمة مقبرة الطائرات ورئيس العصابة والقطار جاتا التحديث الأخير || .. ماونتن كولد بويز

يوجد الكثير من مهمات جاتا والتي يجب على اللاعب إنجازها أثناء اللعب وذلك من أجل تخطي الجولات والفوز بالإضافة إلى أن تلك المهمات تساعد في ترقي مستوى اللاعب داخل اللعبة، والجدير بالذكر أن لعبة جراند ثيفت أوتو هي واحدة ألعاب الفيديو التي لها شعبية كبيرة في مختلف الدول ويلعبها الكثير منذ أن تم إطلاقها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مهمات جاتا

يوجد عدد كبير من مهمات جاتا المختلفة والمتنوعة والتي من أبرزها:

مهمة بحرف $

والتي يطلق عليها أيضا مهمة مقبرة الطائرات وفيها يقوم اللاعب بالتوجه إلى منزل لونه ازرق ليقوم بشرائه وذلك مقابل 80 ألف $.

مهمة حرف W

والتي يطلق عليها أيضا مهمة Mountain Cloud Boys وهي المهمة الأولى التي تتم ما بين اللاعب ورئيس العصابة ثم بعد ذلك يقوموا بالتوجه إلى علامة x الموجودة على الخريطة قم بعد ذلك يتم توصيل wuzi نحو العلامة الموجودة على الخريطة وبعد الوصول إليها يقوم اللاعب بقتل أفراد العصابة ثم يركب سيارته ويتجه نحو العلامة الصفراء على الخريطة وهكذا يكون أتم المهمة بنجاح.

مهمة القطار

وهي واحدة من أبرز مهمات جاتا وهي تتم عندما يقوم اللاعب بالسير نحو العلامة الموضحة على الخريطة ويجب أن يكون معه سلاك وسوف يجد أنه وصل إلى محطة القطار ويقوم باتباعه حتى يصل إلى لون سانتوس وهناك سوف يرى مجموعة من الأشخاص الغرباء الذين يسيرون نحو اللاعب ويحملون أسلحة ولكن يتطلب من اللاعب عدم الاقتراب منهم ويجب أن يقوم بقيادة سيارته والسير بعيدا عن تلك الأشخاص ثم يقوم باستخدام سلاحه وقتل الأشخاص وهكذا يكون أتم المهمة بنجاح.