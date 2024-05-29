اختار شقتك على مزاجك السكن الترقوي الحر في الجزائر 2024 الخطوات والشروط المطلوبة

قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن إمكانية تسجيل المواطنين في برنامج السكن الترقوي، والذي قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عنه حتى يتمكن المواطنين من محدودي الدخل و متوسطي الدخل في إمتلاك وحدة سكنية بسعر جيد، وذلك في ظل سعي الحكومة الجزائرية لتوفير حياة معيشية جيدة، وتعتبر منحة السكن الترقوي من إحدى الطرق التي تقوم بها الدولة تيسيرا على المواطنين في ظل الظروف الإقتصادية التي تجتاح العالم حاليا، و تيسيرا على المواطنين في عيش حياة كريمة، ونوضح في التقرير التالي التفاصيل الخاصة بذلك البرنامج.

السكن الترقوي الحر 2024

قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن بعض الشروط التي لابد من توفرها في المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية في برنامج السكن الترقوي وتلك الشروط هي:

اولا: لابد أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية الجزائرية ومقيم بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.

ثانيا: عدم إستفادة المتقدم من أي دعم تم تقديمه سابقا من قبل الحكومة الجزائرية.

ثالثاً: عدم تخطي الدخل الخاص بالمواطن للحد المسموح بها الذي تم الاعلان عنه من قبل الجهات المختصة.

رابعا: إرفاق جميع الأوراق المطلوبة.

خطوات التسجيل في برنامج السكن الترقوي 2024

لكي يتمكن المواطن من التسجيل في برنامج السكن الترقوي 2024 يوجد بعض الخطوات لابد من إتباعها حتى تتم عملية التسجيل بنجاح وتلك الخطوات هي: