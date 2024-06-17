“احــجــز فــورا L.P.A“ كيفية التسجيل في السكن الترقوي الحر 2024 بالجزائر enpi.dz

الجدير بالذكر أن دولة الجزائر تقدم الكثير من أشكال المساعدات لمواطنيها ومن أبرز تلك المساعدات هي السكن الترقوي الحر 2024 وهو عبارة عن وحدات سكنية مدعمة وسعرها قليل مقارنة بالوحدات السكنية الأخرى وهي يتم منحها لأصحاب الدخل المتوسط ويتم تسديد قيمة الوحدة على شكل أقساط شهرية ولكن يتم التسجيل على السكن الترقوي الحر بعد التحقق من مجموعة من الشروط وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

السكن الترقوي الحر 2024

أصبح الآن بإمكان جميع المواطنين داخل الجزائر بالتقديم على السكن الترقوي الحر وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الداخلية. ثم بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال رقم التعريف الوطني الخاص بالمواطن واضغط على أيقونة تأكيد. بعد ذلك يتطلب منك تحديد المحافظة التابع لها المواطن. قم بالتوجه إلى خيار السكن الترقوي. سوف يظهر لك نموذج تقديم ويجب عليك ملؤه من خلال تدوين البيانات المطلوبة. قم بتحديد نوع السكن الذي ترغب في الحصول عليه ثم قم بإرفاق كافة الوثائق المطلوبة. أخيرا اضغط على زر تقديم الطلب.

شروط التقديم على السكن الترقوي

إلى جميع المواطنين الذين يرغبوا في التقديم على السكن الترقوي يرجى التحقق من توافر تلك الشروط لديكم والذي قامت بوضعها الجهات الحكومية وهي كالتالي: