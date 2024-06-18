“وزارة الدفاع الجزائرية“ رابط التقديم في تسجيلات الدرك الوطني 2024 بالجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية عن فتح باب تسجيلات الدرك الوطني 2024 كما أنها أوضحت أنه يمكن لجميع المواطنين التقديم على الدرك الوطني ويجب العلم أن الدرك الوطني يشبه الجيش من حيث العمل وذلك لأن مهمتهم هي نشر الأمن والأمان وحماية الوطن والمواطنين، ولكن يجب العلم أن التسجيل يتم وفق مجموعة من الشروط وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

تسجيلات الدرك الوطني 2024

إذا كنت ترغب في التسجيل على الدرك الوطني يرجى اتباع الخطوات الآتية:

أولا يتطلب من المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع بالجزائر. ثانيا من القائمة الموضحة أمامك قم بالدخول على التسجيل في الدرك الوطني. ثالثا سوف تظهر لك استمارة تقديم ويتطلب منك تدوين مجموعة من البيانات. رابعا اضغط على أيقونة تسجيل. يجب على المواطن طباعة استمارة التقديم لأنه سوف يتطلب تسليمها في ملف التقديم في حالة القبول.

شروط التقديم في الدرك الوطني

قامت الوزارة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المواطن عند التقديم على الدرك الوطني والتي جاءت على النحو التالي:

يشترط أن لا يقل عمر المواطن عن 18 عام ولا يزيد عن 21 عام وذلك يخص الأشخاص الذين يمتلكون شهادة الباكالوريا.

أما في حالة حصول المواطن على مؤهل عالي يجب أن لا يقل عمره عن تسعة عشر عام.

يشترط أن يكون المواطن غير متزوج.

يجب أن يكون المواطن لائق بدنيا وطبيا.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها لدى المواطن أن يكون جزائري الجنسية.

رتب التجنيد في الدرك الوطني