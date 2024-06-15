“الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz“ تجديد منحة البطالة من الهاتف في ثواني

قامت الحكومة داخل الجزائر بإطلاق موقع إلكتروني والذي يمكن لجميع الأسر محدودة الدخل من خلاله التسجيل في منحة البطالة 2024 وهي من المساعدات المالية التي توفرها الدولة بشكل شهري من أجل مساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت حيث أن الحكومة تسعى دائما نحو توفير مستوى اقتصادي جيد لدى مواطنيها، ولكن يجب العلم أنه يتم التسجيل في المنحة بعد التحقق من مجموعة من الشروط وهذا ما سوف نذكره لكم في السطور التالية.

تجديد منحة البطالة من الهاتف

يمكن الآن لجميع المواطنين تجديد منحة البطالة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في مبتدأ الأمر يجب عليك الدخول على الصفحة الإلكترونية الخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل. بعد ذلك اضغط على ايقونة تسجيل الدخول وقم بإدخال البيانات المطلوبة. من قائمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الصفحة قم بالتوجه إلى خيار تجديد منحة البطالة. بعد ذلك سوف يفتح لك نموذج تقديم ويتطلب منك إدخال مجموعة من البيانات. في الخطوة التالية يجب إرسال الوثائق المطلوبة. أخيرا قم بالضغط على زر تجديد الطلب وانتظر حتى يتم الرد عليك بالموافقة أو الرفض، وفي حال الرفض سوف يتم توضيح السبب.

ما هي شروط التقديم على منحة البطالة

قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المواطن عند التقديم على منحة البطالة والتي جاءت على النحو التالي:

يجب أن يكون المواطن ليس لديه مصدر دخل ثابت.

يشترط أن لا يقل عمر المواطن عن ثمانية عشر عام ولا يزيد عمره عن أربعين عام.

عدم استفادة المواطن من برامج الدعم الأخرى.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها لدى المواطن أن يكون حاصل على الجنسية الجزائرية.

الوثائق المطلوبة للتقديم في منحة البطالة