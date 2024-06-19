أوشك العام الدراسي على الانتهاء مما جعل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يتساءلوا عن رزنامة العطل المدرسية 2024 الجزائر حيث أن العام الدراسي في الجزائر يضم أربع عطل مدرسية والتي من أبرزهم العطلة الصيفية والتي تستمر مدتها حتى ثلاث شهور، والجدير بالذكر أن أوقات العطل من الأوقات المفضلة لدى الطلاب لأنهم يقوموا بأخذ قسط من الراحة من الدراسة وقضاء وقت ممتع من مع الأصدقاء والعائلة بالإضافة إلى ممارسة الهوايات الخاصة بهم والتنزه، وهذا ما سوف نقدمه لكم من خلال مقالنا.

رزنامة العطل المدرسية 2024 الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر عن رزنامة العطل المدرسية والتي جاءت على النحو التالي:

يوم 1 يناير وذلك بمناسبة بداية عام ميلادي جديد.

عطلة يوم 12 يناير وذلك بمناسبة العام الأمازيغي الجديد.

إجازة يوم 11 يناير وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك وتستمر لمدة ثلاث أيام.

الاحتفال بعطلة عيد العمال وذلك يوم 1 من مايو.

عطلة عيد الأضحى المبارك وذلك يوم 16 من يونيو وسوف تستمر لمدة 4 أيام.

الاحتفال بعيد الاستقلال وذلك يوم 5 من يوليو.

الاحتفال بالعام الهجري الجديد وذلك يوم 7 يوليو.

عطلة يوم 26 من يوليو بمناسبة عاشوراء.

عطلة يوم 25 من سبتمبر وذلك الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف.

اجازة يوم 1 من نوفمبر بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة.

موعد العطلة الصيفية في الجزائر

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن العطلة الصيفية سوف تبدأ للطلاب من يوم 4 من يوليو 2024 وتستمر لفترة تتراوح ما بين 75 يوم وحتى 90 يوم، بينما من المقرر أن تبدأ للإداريين في المنطقة التعليمية الأولى والثانية بداية من يوم الخميس الموافق 18 من يوليو، أما فيما يخص الاداريين في المنطقة التعليمية الثالثة شوف تبدأ من يوم الخميس الموافق 11 من يوليو 2024.