بزيادة 200%.. سلم رواتب الموظفين في العراق والإستعلام عن الراتب mof.gov.iq

قامت اللجنة المالية النيابية والتي تتبع مجلس الوزراء بالاشتراك مع وزارة المالية العراقية بالإعلان عن سلم رواتب الموظفين الجديد في العراق، وذلك في جميع عموم المحافظات والهيئات الحكومية، ونوضح في السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة

بسلم رواتب الموظفين الجديد في العراق

سلم رواتب الموظفين الجديد في العراق

قامت الجهات المختصة بالإعلان عن سلم رواتب الموظفين الجديد في العراق وهي كالاتي:

أولا: موظف الدرجة الثامنة الذي كان يتقاضى راتبا قيمته 273 الف دينار أصبح قيمة الراتب الخاص به 819 الف دينار عراقي.

ثانياً: موظف الدرجه التاسعه الذي كان يتقاضى راتبا قيمته 245 ألف دينار عراقي أصبح الراتب الخاص به بعد الزيادة الأخيرة 727,500 دينار عراقي.

ثالثا: بالنسبه لموظف الدرجة العاشرة الذي كان يتقاضى راتبا قيمته 170 ألف دينار عراقي أصبحت قيمة الراتب الخاصه به بعد زيادة قدرها 200% ليصبح الراتب 650 الف دينار عراقي.

وقامت اللجنة النيابية بالإعلان عن تعديل سلم رواتب الموظفين في جميع الهيئات وجميع عموم البلاد لتتراوح قيمة الراتب الخاص بالدرجة الأولى ما بين 510 الف دينار إلى مليون و 100 الف دينار عراقي، وذلك على أن يتم صرف قيمة 50% لمدة شهرين متتابعين، وبعد ذلك يعود الراتب لثلاث درجات وظيفية إلى نسبة 150% التي لم يتم تطبيقها من قبل الجهه المختصه حتى وقتنا الحالي.

الاستعلام عن رواتب والموظفين بالعراق

قامت وزارة المالية العراقية بالإعلان عن طريقة الاستعلام عن رواتب الموظفين وذلك على الموقع الخاص الرسمي الخاص بالوزارة وعن طريق بعض الخطوات وهي كالآتي: