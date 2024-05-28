المعاشات مزقططة// زيادة معاشات شهر يونيو 2024 بقيمة 15% حقيقة ولا إشاعة

زيادة معاشات شهر يونيو 2024، من العناوين التي كثر البحث عنها من المواطنين المصريين موخرًا وذلك بعد أن حددت التأمينات الاجتماعية الموعد المحدد لصرف المعاش لشهر يونيو التي من المقرر أن تكون مع بداية الشهر الميلادي القادم، ومن المقرر أن يكون الصرف قبل أسبوعين من قدوم عيد الأضحى، وهو ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

زيادة معاشات شهر يونيو 2024

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بتحديد الموعد المخصص لصرف معاش يونيو 2024 والذي سيوافق السبت الأول من يونيو 2024 وسوف يستمر لعدة أيام، وأصبح بالإمكان صرف المعاش عبر عدة منافذ مختلفة مثل ماكينات الصرف لكافة البنوك المصرية وكذلك البريد المصري، وبالنسبة لزيادات مبلغ معاش شهر يونيو 2024 فإنه لن تكون هناك زيادة في المعاشات لشهر يونيو القادم، وذلك بسبب أن الزيادة قد صرفت بالفعل خلال شهر مارس الماضي وذلك طبقا لقرار رئيس الجمهورية وكانت الزيادة بنسبة 15% منذ شهر مارس ولكن هناك زيادة أخرى سيتم صرفها للمواطنين المستحقين عند بداية السنة المالية الجديدة وقد تم صرفها بشكل مبكر بهدف التخفيف من العبء المالي على المواطنين في ظل انخفاض سعر الجنيه.

طريقة الاستعلام عن قيمة زيادة المعاشات من خلال هيئة التأمينات الاجتماعية

هيئة التأمينات الاجتماعية أتاحت إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش من خلال الرقم القومي وذلك بمنتهى السهولة عقب الدخول إلى رابط هيئة المعاشات واتباع باقي الخطوات الآتية: