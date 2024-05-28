المعاشات مزقططة// زيادة معاشات شهر يونيو 2024 بقيمة 15% حقيقة ولا إشاعة

علاء محمد تاريخ النشر
المعاشات مزقططة// زيادة معاشات شهر يونيو 2024 بقيمة 15% حقيقة ولا إشاعة
زيادة معاشات شهر يونيو 2024

زيادة معاشات شهر يونيو 2024، من العناوين التي كثر البحث عنها من المواطنين المصريين موخرًا وذلك بعد أن حددت التأمينات الاجتماعية الموعد المحدد لصرف المعاش لشهر يونيو التي من المقرر أن تكون مع بداية الشهر الميلادي القادم، ومن المقرر أن يكون الصرف قبل أسبوعين من قدوم عيد الأضحى، وهو ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

زيادة معاشات شهر يونيو 2024

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بتحديد الموعد المخصص لصرف معاش يونيو 2024 والذي سيوافق السبت الأول من يونيو 2024 وسوف يستمر لعدة أيام، وأصبح بالإمكان صرف المعاش عبر عدة منافذ مختلفة مثل ماكينات الصرف لكافة البنوك المصرية وكذلك البريد المصري، وبالنسبة لزيادات مبلغ معاش شهر يونيو 2024 فإنه لن تكون هناك زيادة في المعاشات لشهر يونيو القادم، وذلك بسبب أن الزيادة قد صرفت بالفعل خلال شهر مارس الماضي وذلك طبقا لقرار رئيس الجمهورية وكانت الزيادة بنسبة 15% منذ شهر مارس ولكن هناك زيادة أخرى سيتم صرفها للمواطنين المستحقين عند بداية السنة المالية الجديدة وقد تم صرفها بشكل مبكر بهدف التخفيف من العبء المالي على المواطنين في ظل انخفاض سعر الجنيه.

زيادة معاشات شهر يونيو 2024
زيادة معاشات شهر يونيو 2024

طريقة الاستعلام عن قيمة زيادة المعاشات من خلال هيئة التأمينات الاجتماعية

هيئة التأمينات الاجتماعية أتاحت إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش من خلال الرقم القومي وذلك بمنتهى السهولة عقب الدخول إلى رابط هيئة المعاشات واتباع باقي الخطوات الآتية:

طريقة الاستعلام عن قيمة زيادة المعاشات من خلال هيئة التأمينات الاجتماعية
طريقة الاستعلام عن قيمة زيادة معاشات شهر يونيو 2024
  • قم بالدخول إلى هيئة التأمينات الاجتماعية.
  • اضغط فوق أيقونة الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الرقم القومي.
  • بعدها اضغط فوق أيقونة بدء الخدمة.
  • عليك إدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بك مثل بيانات البطاقة الشخصية الخاصة بالمستخدم وكذلك اسم الأم الأول.
  • قم بالضغط فوق الأيقونة الخاصة بتأكيد الهوية البشرية من خلال الضغط فوق أيقونة أنا لست روبوت.
  • قم بأرسال الطلب.
  • بعد إرسال الطلب سيتم ظهور كافة البيانات المتعلقة بالرقم التأميني الخاص بك  أمامك.
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علاء محمد

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