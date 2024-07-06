“مهمات جاتا 5“ تنفيذ مهمة سرقة الدبابة والمجنون والأموال المزورة GTA || بيتشو كيلر

من أكثر الأشياء التي يتساءل عنها مستخدمي لعبة جراند ثيفت أوتو هي كيفية تنفيذ مهمات جاتا حيث أنه يوجد عدد كبير من المهمات التي يجب على اللاعب تنفيذها من أجل تخطي الجولات، ولعبة جاتا هي واحدة من الألعاب التي لها شعبية كبيرة ويلعبها الكثير من الأشخاص من مختلف الدول وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم من خلال مقالنا.

تنفيذ مهمات جاتا

في أولى المهمات الحل الوحيد أمام تومي أن يقوم بتنفيذ أوامر cortez وذلك من أجل الوصول للأشخاص الذين قاموا بإطلاق النار وقتل أصدقائه في الصفقة السابقة، وسوف يقوم تومي بسرقة دبابة عسكرية ويوصلها إلى colonel’s وسوف يقوم بإدخالها الجراج قبل أن تنفجر.

مهمة Psycho Killer

في تلك المهمة سوف يقوم تومي بمحاولة إيقاف قتل فرقة love fist من قبل أحد المجانين وسوف يتم ذلك من خلال أن يقوم تومي بحضور عرض للفرقة من أجل التعرف على القاتل واستدراجه ووقف عملية القتل.

مهمة Keep Your Friends Close

في هذه المهمة سوف يقرر تومي بدفع دينه إلى سوني وذلك من خلال إعطائه أموال مزورة ولكن lance سوف يخبر سوني بالحقيقة مما يجبر تومي بأن يقوم بقتل كل من سوني وصديقه lance وهي من المهمات المؤثرة والتي تؤثر في الجميع والسبب هو أن تقوم بقتل صديقك الذي شاركك جميع الأحداث منذ البداية.

مهمة Rob Out

سوف يكتشف تومي بأن Daz واحد من أفراد العصابة التي قامت بإجراء كمين في الصفقة الافتتاحية وسوف يقرر أن يقوم بقتله وذلك سوف يتم من خلال أن تومي يذهب للقصر ويحاول مراقبة الكاميرات جيدا ويتعامل بحذر فهي تعد من أطول المهمات في اللعبة.