“لينك مفعل” .. رابط تسجيل دخول باب أجير 2024 وأبرز الشروط اللازمة للتقديم في المملكة العربية السعودية

يتطلع الكثير من الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في المملكة العربية السعودية، إلى إيجاد الوظائف المناسبة لهم لكي يتمكنوا من التسجيل لها، وتوفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرص عمل متخصصة بخدمات الحج من خلال منصة “باب أجير”. فيما يلي بما يتعلق بهذا الموضوع سنبين لكم الطريقة التي يمكنكم من خلالها التقدم لوظائف الحج والشروط اللازمة لذلك.

رابط تسجيل دخول باب أجير

تعد منصة باب أجير وسيلة تمكن الشركات من استغلال الإمكانات العمالية لديها خلال موسم الحج، كما تسهم في توفير فرص عمل مؤقتة ينبغي على المهتمين بالتقدم لهذه الوظائف أن يكونوا على دراية بالمتطلبات اللازمة للمناصب المتاحة، وإليكم الرابط وطرق التقديم لوظائف موسم الحج من خلال منصة باب أجير:

توجه مباشرة إلى رابط منصة أجير.

تقوم بتسجيل الوصول لواجهة النفاذ الوطنية باستخدام رقم الهوية الخاص بك.

تقدم السيرة الذاتية الخاصة بك للمجال الوظيفي الذي تطمح للانضمام إليه.

ينبغي التنويه إلى مجموعات الأشخاص غير الصالحين للمهام الوظيفية وتتمثل في الخدم المنزليين والقادمين بغرض الزيارات الخاصة أو الأسرية.

الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف الحج

يتطلب استخراج تصاريح العمل تحقيق مجموعة من المعايير المحددة وفقا لما تفرضه الوزارة من شروط، وهذه المعايير تشمل: