“اعرف حقك وطالب بيه ” .. نصيب الفرد في تموين شهر يونيو 2024 حسب وزارة التموين وضوابط التوزيع

تم تحديد نصيب الفرد في بطاقة التموين لشهر مايو 2024 من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي سنوافيكم اليوم بآخر المستجدات حول نصيب الفرد بالإضافة إلى شرح بعض الضوابط التي تحدد نصيب الفرد في نظام التموين.

نصيب الفرد في بطاقة التموين

ها هي قائمة جميع المنتجات المتوفرة للفرد على بطاقة التموين وتشمل:

تسمح على البطاقة التموينية بامتلاك كل فرد زجاجة زيت بسعة 800 مل، على ألا يتجاوز عدد الزجاجات الأربع.

يمكن لكل شخص الحصول على ما يصل إلى 6 كيلو من السكر ببطاقته، وتعتبر كيلو غرام واحد من السكر متاحة لكل فرد.

كل فرد يحصل على 1 كيلو واحد من السباغيتي أو الأرز إذا كان عدد أفراد البطاقة أقل من أربعة.

البطاقة تسمح للعائلة التي تضم 4 أفراد أو أكثر بالحصول على 800 غرام من المكرونة أو 2 كيلو من الأرز.

ضوابط توزيع نصيب الفرد في التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الهدف من النظام هو ضمان توزيع السلع بطريقة عادلة ومتساوية لكل الأفراد ذوي الدخل المنخفض والمحدود، وسيتم تحديد حصة كل فرد من الإمدادات وفقا لعدة معايير، مثل الدخل الشهري وحجم الأسرة والاحتياجات الأساسية والتوسطى.

بدء صرف تموين شهر مايو 2024

يشير النص إلى بدء توزيع السلع التموينية في اليوم الأول من الشهر الحالي حيث تم تحديد حصص الفرد من السلع التموينية لشهر مايو 2024، يحق لحاملي بطاقات التموين استخدامها لسحب حصصهم في المتاجر والمحلات المشاركة حتى الساعة 9 مساء.