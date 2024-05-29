“الحق قدم وماتخليش الفرصة تضيع” .. وظائف بنك مصر 2024 الشاغرة للشباب بمرتبات مجزية

أشار بنك مصر من خلال صفحته الإلكترونية الخاصة على موقع لينكد إن للتوظيف إلى وجود فرص وظيفية للخريجين الجدد ممن لديهم خبرة في مجال خدمات العملاء، وهي متوفرة للحاصلين على درجات علمية في الاقتصاد أو غيرها من المؤهلات المماثلة

أعلن بنك مصر من خلال إشعاره عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بالفرص الوظيفية المتوفرة في قطاع خدمات العملاء المخصصة للخريجين الجدد، مبينا المعايير والمتطلبات الواجبة وواجبات الأشخاص الراغبين في التقدم، سوف نقوم بنشر معايير الاختيار لوظائف بنك مصر لعام 2024 والمسؤوليات التي يتحملها الموظفون بالإضافة إلى طريقة التسجيل والتقديم من خلال الأسطر القادمة:

وظائف بنك مصر 2024

أعلن بنك مصر عن معايير التقديم لمنصب في قسم خدمة الزبائن، حيث يجب أن يكون المتقدم مقيما بمنطقة جنوب سيناء وأن يمتلك خبرة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات ويطلب من المتقدمين أن يكونوا خريجين حديثين في إحدى السنوات 2021، 2022 أو 2023، وأن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس من جامعة معترف بها بتقدير لا يقل عن جيد، مع ضرورة ألا يتجاوز عمر المتقدم 28 عاما.

طريقة التقديم في وظائف بنك مصر 2024

يمكن لخريجي الجامعات الجدد الذين يرغبون في التقدم لشغل وظائف في مجال خدمة العملاء ببنك مصر أن يزوروا الصفحة الخاصة بالبنك عبر منصة التوظيف “لينكد إن” لتقديم السير الذاتية الخاصة بهم يجب أن تحتوي السيرة الذاتية على معلومات شخصية محدثة، بالإضافة إلى تفاصيل التعليم والخبرات العملية السابقة، وذلك بكيفية دقيقة ومنسقة لتحسين احتمالات الحصول على الوظيفة.

مسؤوليات العمل وظائف بنك مصر 2024

أعلن بنك مصر عن مجموعة من المهام الوظيفية التي تشتمل على تنفيذ عدة عمليات وتقديم خدمات متعددة، تتضمن استقبال الدفعات لأنواع متنوعة من الحسابات، صرف الشيكات، الاطلاع على رصيد الحسابات ونقل الأموال، كما يشمل الدور تقديم خدمات ممتازة للعملاء لكسب رضاهم التام وحل أية مشكلات قد تواجههم علاوة على ذلك ينبغي تعزيز العلاقات مع العملاء من خلال البيع المنظم، والتحقق من تطابق المبالغ المالية في درج النقود مع بيانات التسوية وتصحيح أي فروقات سواء كانت ناقصة أو زائدة.