“اعرف حالة طلبك وانت في مكانك” .. الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي عبر موقع الوزارة برقمك القومي

قدمت وزارة الإسكان الاجتماعي رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 لتسهيل عملية التقديم على المواطنين الذين بدأوا في البحث عن كيفية التقديم بشكل كبير في الساعات الأخيرة، يتسنى لهم الآن حجز شقق الإسكان الاجتماعي التي طرحتها الوزارة في عدة محافظات مصرية سنتعرف من خلال هذا المقال على طريقة حجز هذه الشقق، والشروط اللازمة للتقديم والمستندات المطلوبة.

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

يمكن للأفراد الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري من هنـا.

اضغط على رمز “التحقق من طلبات التخصيص”.

اختيار الفرصة والمكان الذي ترغب في حجز الشقة فيه.

اكمال جميع الحقول المطلوبة على الموقع بدقة.

كتابة الرقم القومي للمتقدم حجز السكن.

انقر على “التحقق”، ثم انتظار نتيجة الطلب سواء بالموافقة أو الرفض.

شروط الحجز في شقق الاسكان الاجتماعي 2024

تم تحديد عدد من الشروط التي يجب توفرها لمن يرغب في التقدم لشقق الإسكان الاجتماعي، وتتمثل هذه الشروط في:

أن يكون المتقدم لحجز السكن مصري الجنسية.

عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا.

دفع المبلغ المقدم لحجز الشقة البالغ قيمته 25.000 جنيه مصري.

لم يسبق للمتقدم أن حصل على وحدة سكنية من وزارة الإسكان الاجتماعي.

يتعين أن يكون دخل المتقدم الأعزب أقل من 6000 جنيه شهريًا، وبالنسبة للمتزوج يجب أن لا يتجاوز دخله الشهري 8000 جنيه.

الأوراق المطلوبة لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي

تم تحديد الوثائق والمستندات التي يجب على الأشخاص الذين يتقدمون بطلباتهم أن يقدموها بالكامل، وتشمل ما يلي: