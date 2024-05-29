“قبل العيد والزحمة اعرف حالًا” .. اسعار الأضحية 2024 المختلفة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك في مصر

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الأضاحي لعام 2024 بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك استعدادا لشراء الأضاحي سواء كانت من البقر أو الماعز أو الجمل قبل حلول عيد الأضحى المبارك تابع القراءة للتعرف على أسعار الأضاحي لعام 2024.

‎أسعار الأضاحي 2024

سنقدم لكم من خلال موقعنا أسعار الأضاحي عام 2024 حيث تم الإشارة إلى تراجعها مقارنة بالعام السابق فقد شهدت جميع أسعار اللحوم البلدية تراجعا في جميع الأسواق، حيث تتراوح بين 320 و 390 جنيها للقطعة سنقوم بتزويدكم بأسعار الأضاحي بالتفصيل فيما يلي:

سعر كيلو اللحم البتلو

وسجلت أسعار اللحم البتلو 220 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو لحوم الماشية الذكور القائم نحو 170 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الضأن القائم 175 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و220 جنيهًا، بينما تراوح سعر الخروف ما بين 10 آلاف لـ12 ألف جنيه.

العجل

العجل البلدي: يتراوح سعره بين 20،000 و30،000 جنيه مصري للرأس بوزن يتراوح بين 200 و300 كيلوجرام.

العجل المستورد: يتراوح سعره بين 30،000 و40،000 جنيه مصري للرأس بوزن يتراوح بين 300 و400 كيلوجرام.

الجدي

الجدي البلدي: يتراوح سعره بين 4000 و5000 جنيه مصري للرأس بوزن يتراوح بين 40 و50 كيلوجرام.

الجدي المستورد: يتراوح سعره بين 5000 و6000 جنيه مصري للرأس بوزن يتراوح بين 50 و60 كيلوجرام.

منافذ وزارة الزراعة لحجز أضاحي العيد 2024 في القاهرة والجيزة