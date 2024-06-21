“الامانة العامة تعلنها رسميااا“ عيد الغدير عطلة رسمية في العراق 2024 في هذا اليوم

انتشرت العديد من الأقاويل حول وجود عطلة رسمية والتي سوف تكون يوم الثلاثاء الموافق 25 من يونيو/ حزيران مما جعل جميع الموظفين داخل العراق يتساءلوا حول تلك الأخبار حيث أن أوقات العطلة من الأوقات المفضلة لدى الجميع، وبناء على ذلك قام مجلس الأمانة العامة بالرد عليهم وذلك ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

عطلة رسمية

بعد انتشار الكثير من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بأن يوم الثلاثاء الموافق 25 من يونيو 2024 عطلة رسمية قام مجلس الأمانة العامة بالرد وصرح عن أن تلك الأخبار صحيحة وأن يوم الثلاثاء المقبل أجازة رسمية بمناسبة عيد الغدير والذي يتم اعتماده لأول مرة من قبل الحكومة العراقية.

جدول العطلات الرسمية في العراق

صرح مجلس الأمانة العامة أن العطلات الرسمية داخل العراق سوف تكون على النحو التالي:

إجازة 1 من يناير وهي بمناسبة بداية عام ميلادي جديد.

إجازة عيد الجيش وهي يوم 6 من يناير.

الاحتفال بعيد النوروز وذلك يوم 21 من مارس.

عطلة عيد الفطر المبارك وذلك يوم 10 من أبريل وسوف تستمر لمدة ثلاث أيام.

إجازة يوم 1 من مايو وذلك بمناسبة عيد العمال.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو عيد الغدير

عطلة يوم 7 من يوليو وذلك بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد.

الاحتفال بثورة تموز وذلك يوم 14 من يوليو.

إجازة عاشوراء وذلك يوم 16 من يوليو.

عطلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وذلك يوم 15 من سبتمبر.

موعد عطلة العيد الوطني في العراق

وفقا لما أعلن عنه مجلس الأمانة العامة أنه من المقرر الاحتفال بالعيد الوطني يوم 3 من أكتوبر 2024 وسوف يكون عطلة رسمية للجميع ومدفوعة الأجر.