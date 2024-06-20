راتبك كام بعد الزيادة؟.. زيادة أجور المتقاعدين 2024 في الجزائر

من أكثر الأشياء التي يتساءل عنها المواطنين في تلك الفترة هي زيادة أجور المتقاعدين 2024 في الجزائر والتي صرحت عنها الجهات المسؤولة وذلك من أجل مساعدة كبار السن في الحصول على الاحتياجات الخاصة بهم وبالتحديد بعد تقاعدهم عن العمل حيث أن الحكومة تسعى دوما نحو توفير مستوى اقتصادي أفضل لدى مواطنيها وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

زيادة أجور المتقاعدين 2024 في الجزائر

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين ابتداء من شهر مايو وتصل نسبة الزيادة حتى 5٪ وذلك يتوقف على الراتب الذي يتقاضاه المتقاعد، وسوف تكون الرواتب الجديدة كالتالي:

الأشخاص الذين رواتبهم أقل من عشرون ألف دينار سوف يحصلوا على زيادة بنسبة تصل حتى 5٪.

بينما المتقاعدين الذين يتقاضون راتب أكثر من عشرون ألف دينار ويصل حتى خمسون ألف دينار سوف تكون الزيادة الخاصة بهم بنسبة 4٪.

المتقاعدين الذين رواتبهم تزيد عن خمسين ألف دينار وتصل حتى ثمانين ألف دينار سوف يتم زيادتها بنسبة 3٪.

الأشخاص الذين رواتبهم أكثر من ثمانين ألف دينار سوف يتم زيادة الراتب بنسبة تصل حتى 2٪.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر

لكل من يريد الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بعد الزيادة يجب اتباع الخطوات التالية: