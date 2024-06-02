“300 دينار فوري”.. رابط التسجيل في منحة 300 تونس والشروط اللازمة social.gov.tn

في ظل سعي الحكومة التونسية في الوقوف بجوار الفئات الأكثر احتياجا و الأشد فقرا قامت الجهات المختصه مؤخرا بالإعلان عن منحة 300 دينار تونس 2024، والتي تسعى من خلالها الحكومة التونسية في الوقوف بجانب المواطنين الذين لا يجدون دخل شهري لهم في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة، ومن أجل عيش حياة كريمة، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الخاصه بتلك المنحة.

منحة 300 دينار تونس

قامت وزارة الشؤون الإجتماعية التونسية بالإعلان عن فتح باب التسجيل في منحة 300 دينار تونسي. وذلك عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، وحتى يتمكن المواطن من التسجيل لابد من إتباع بعض الخطوات نوضحها فيما يلي:

أولا:الولوج إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الشؤون الإجتماعية التونسية.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة إسم المتقدم ورقم الهوية الوطنية بالإضافة إلى رقم الهاتف الجوال الخاص به.

ثالثاً: تكملة الإستمارة المتواجدة بالبيانات المطلوبة والتأكد من صحة جميع البيانات ثم الضغط على كلمة إرسال.

رابعا: يجب على المتقدم إنتظار رسالة نصية من الجهات المختصة للإفادة لحالة القبول أو الرفض في منحة 300 دينار مع ذكر السبب وفي حال تأخر الجهات المختصة في إرسال الرسالة والإستعلام عن حالة الطلب الخاصة به.

الأوراق المطلوبة في منحة 300 دينار تونس

قامت وزارة الشؤون الإجتماعية في تونس بالإعلان عن بعض الأوراق التي لابد أن يقوم بتوفيرها المواطن الراغب في الحصول على منحة 300 دينار حتى يستطيع الحصول على تلك المنحة وتلك الأوراق هي: