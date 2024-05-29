احجز شقتك هنا ADDL 3.. التسجيل في سكنات عدل 3 والشروط وموعد تسليم الوحدات

بعد الإنتهاء من سكنات عدل 1 و 2 قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن سكنات عدل 3 والتي تقدمها وكالة عدل للمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط، والذين لا يوجد لديهم سكن خاص بهم وتعتبر سكنات عدل 3 من شتى الطرق التي تقدمها الحكومة الجزائريه للوقوف بجانب المواطنين الذين يرغبون في الحصول على وحدة سكنية بالسعر المناسب كما اتاحت الوكالة عملية التقسيط لثمن الوحدة، وقامت الجهات المختصه بالإعلان عن بعض الشروط والالتزامات التي لابد على الراغبين الإلتزام بها، ونوضح كافه التفاصيل في التقرير التالي.

سكنات عدل 3

قام السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية بالإعلان عن بعض الخطوات التي لابد من إتباعها حتى يتمكن المواطن من الحصول على وحدة سكنية في سكنات عدل 3 وتلك الخطوات هي:

أولا: الولوج إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بوكالة عدل.

ثانيا: كتابة إسم المتقدم والبريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور حتى يتمكن من تسجيل الدخول.

ثالثاً: إختيار سكنات عدل 3.

رابعا: تكملة إلاستمارة الموضحة بجميع البيانات التي تخص المتقدم والتأكد من صحتها.

خامسا: إرفاق جميع الأوراق المطلوبة.

سادسا: دفع جميع المبالغ المطلوبه والضغط على طباعة والاحتفاظ بالاستماره حتى تقوم الجهات المختصه بإرسال رسالة نصية إلى المواطن للإفادة بحاله الرفض أو القبول.

شروط التقديم على سكنات عدل 3

قامت وكالة عدل بتحديد بعض الشروط التي لابد من توفرها في الراغبين في الحصول على وحدة سكنية وتلك الشروط هي:

اولا: لابد أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية الجزائرية ومقيم بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.

ثانيا: لابد وأن يتراوح الدخل الشهري الخاص بالمتقدم ما بين 18000 و 24000 دينار جزائري.

ثالثا: عدم إمتلاك المتقدم لأي أملاك عقارية أو أراضي.

رابعا: عدم استفادة المتقدم من أي وحدة سكنية تم طرحها سابقا من خلال سكنات عدل واحد واثنين.

خامساً: لا يجوز التقديم إلا لفرد واحد من الأسرة سواء الزوج أو الزوجة.

الميعاد الخاص بالتقديم في سكنات عدل 3

حتى الآن لم تقوم وكالة عدل والجهات المختصة بالإعلان عن الميعاد الخاص بالتقديم في سكنات عدل 3 ونوهت الجهات المختصة على المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات وأنه في حالة الإعلان الرسمي سوف تكون من خلال الموقع الرسمي لوكالة عدل.