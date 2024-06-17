“بزيادة فورية 15%“ سلم رواتب المتقاعدين الجديد في الجزائر بعد الزيادة الجديدة mtess.gov.dz

أعلنت وزارة المالية رواتب المتقاعدين والتي من المقرر أن تشهد زيادة ملحوظة في هذا الشهر والسبب هو أن الأسعار في زيادة بشكل مستمر ولأن الحكومة دائما تسعى نحو مساعدة المواطنين قامت بإضافة زيادة على الرواتب من أجل مساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار وتوفير مستوى اقتصادي جيد لهم، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

وزارة المالية رواتب المتقاعدين

صرحت وزارة المالية بالجزائر عن أنه من المقرر صرف زيادة معاشات المتقاعدين في شهر مايو الجاري، كما أوضحت أن قيمة الزيادة تصل حتى نسبة 5٪ وذلك يتوقف على قيمة الراتب الذي يتقاضاه المتقاعد والذي سوف يكون على النحو التالي:

سوف يتم إضافة زيادة بنسبة 5٪ للأشخاص الذين رواتبهم أقل من عشرون ألف دينار.

بينما المتقاعدين الذين يتقاضوا راتب يتراوح من عشرون ألف دينار ويصل حتى خمسون ألف دينار سوف تكون نسبة الزيادة الخاصة بهم هي 4٪.

المتقاعدين الذين رواتبهم تبدأ من خمسون ألف دينار وتصل حتى ثمانين ألف دينار سوف يتم زيادتها بنسبة 3٪.

أما الأشخاص الذين يتقاضوا راتب يتعدى الثمانين ألف دينار من المقرر أن تكون نسبة الزيادة هي 2٪.

يجب العلم أن تلك الزيادات لا تشمل المتقاعدين الذين رواتبهم تتعدى المليون دينار.

خطوات حساب زيادة رواتب المتقاعدين

يوجد عملية حسابية يمكنك من خلالها التعرف على راتبك بعد الزيادة وهي:

قيمة المعاش مضروب في نسبة الزيادة والتي تتوقف على قيمة المعاش ثم قم بالقسمة على 100 وشوف يظهر راتبك الجديد.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر

قم باتباع الخطوات التالية عند الاستعلام عن رواتب المتقاعدين: