“75.000.000 مليون دينار فوري“ مفاجأة سارة من “قروض مصرف الرافدين“ لتلك الفئة من المواطنين!!

من أكثر الأشياء التي يتساءل عنها عدد كبير من المواطنين داخل العراق في تلك الفترة هي قروض مصرف الرافدين 75 مليون وهي من المساعدات التي قام المصرف بإطلاقها حيث يتم منحها لكل من الموظفين والمتقاعدين أيضا ولكن هذا يتم بعد التحقق من مجموعة من الشروط التي قام بوضعها المصرف وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

قروض مصرف الرافدين 75 مليون

لكل من يرغب بالتقديم على قروض مصرف الرافدين يجب اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى قم بتحميل التطبيق الخاص بالمصرف من خلال متجر التطبيقات المثبت على هاتفك. الخطوة الثانية قم بفتح التطبيق واضغط على خيار طلب سلفة. الخطوة الثالثة يتطلب منك مجموعة من البيانات التي يجب عليك تدوينها. الخطوة الرابعة سوف تستلم رمز والذي يجب عليك إدخاله في مكانه المخصص. الخطوة الخامسة قم بتحديد نوع السلفة التي ترغب في الحصول عليها، ثم قم بتحديد المبلغ الذي تريده. الخطوة السادسة يرجى إرسال جميع المستندات المطلوبة. أخيرا اضغط على أيقونة إرسال الطلب وسوف يتم مراجعة طلبك وفي حين القبول سوف يصلك رسالة.

شروط الحصول على قروض مصرف الرافدين

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب عليك التحقق منها عند التقديم على قروض مصرف الرافدين وهي: