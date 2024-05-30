“umbrella”✅⭕️ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf | منصة مظلتي هيئة الرعاية الاجتماعية رابط مباشر spa.gov.iq

زادت معدلات البحث في هذه الفترة عن الوجبة الاخير 2024 في عموم محافظات العراق إذ أنهم يرغبون في التعرف على الأسماء للأشخاص الذين تم تحديد استفادتهم من الوجبة ، فدائمًا العراق تحاول التعايش مع الأزمات ومساعدة المواطنين بالوقت الحالي، والعمل على تحسين مستوى المعيشة ورفع الدخل بالنسبة إليهم، ولذا توفر إليهم برامج تساعدهم، من ضمنها الرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يتطلع مواطنين كثيرين للتعرف على كشوفات المستفيدين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السادسة بكافة المحافظات، ولقد وفرت لهم الوزارة منصة مظلتي حتى يتمكنوا من عرض الكشوف، وإليكم خطوات الاستعلام وهي كالآتي:

أولًا يجب الدخول لمنصة مظلتي.

حدد بعد ذلك أسماء الرعاية الاجتماعية.

قم باختيار الوجبة.

ثم بعد ذلك اختار أسماء المشمولين في برنامج الرعاية.

اضغط على خانة الاستعلام.

ثم تقوم بتحميل كشوفات الأسماء وتنزيلها على الجهاز الخاص بك بصيغة pdf.

الفئات المستفيدة من برنامج الرعاية بالعراق

برنامج الرعاية تم إنشائه حتى يدعم فئات متعددة بالمجتمع العراقي، وإليكم هذه الفئات وهي كالآتي:

الأيتام فهم إحدى الفئات التي تستحق الدعم المادي والرعاية الكافية.

كبار السن إذ أنهم من الفئات التي تستحق رعاية صحية واجتماعية ومالية.

الأشخاص الذين لديهم إعاقات يمكنهم الحصول على الدعم أيضًا لتحسين الحياة وتوفير الخدمات اللازمة.

ذوي الدخل المحدود إذ أن برنامج الرعاية الاجتماعية يستهدف تلك الفئة لمساعدتهم في تحمل الأعباء المادية.

الأرامل والمطلقات فهم فئات قد فقدت من يعولهم وبالتالي يجب توفير الرعاية إليهم.

برنامج الرعاية الاجتماعية

برنامج الرعاية الاجتماعية هو إحدى البرامج التي تضمن للفقراء والضعفاء والمسنين والأشخاص العاملين بالقطاعات الغير منظمة والنازحين وذوي الاحتياجات، حتى يحصلوا على فرص متكاملة ومتساوية، فهم الأحق بالاستفادة من نظام الضمان الذي يغطي القوى العاملة بالقطاعات العامة والخاصة ويوجد برنامجين رئيسيين يساعدوا الأشخاص اجتماعيًا، منهم نظام التوزيع وشبكة الأمان الاجتماعي التي تعد إعانة نقدية تستهدف الفقراء.

وقت صرف الوجبة الاخيرة

لم تحدد بعد وزارة العمل موعد صرف الوجبة ، ولكن الشيء الذي نعرفه هو أن الكشوف الخاصة بأسماء المشمولين قد ظهرت في الوقت الحالي، وبإمكان الأشخاص الاطلاع عليها عبر استخدام منصة مظلتي.