تفاصيل الزيادة.. سلم رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 بعد التعديل الأخير وخطوات الاستعلام عنها

أوضحت الوزارة المالية في العراق بأنه تم إجراء تعديلات على سلم رواتب المتقاعدين، وهذا يشمل زيادة الرواتب التقاعدية، الزيادة ستشمل الأشخاص الذين كانت رواتبهم التقاعدية تعادل مليون دينار عراقي أو أقل، وذلك بهدف تحسين ظروف الحياة وزيادة الدخل الشهري للمتقاعدين في جمهورية العراق وسط الأوضاع الاقتصادية التي يعيشونها حاليا، في الأسطر القادمة سوف نتناول معكم اليوم سلم رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 وكافة التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

سلم رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

صرحت وزارة المالية في العراق بإجراء تعديلات على سلم رواتب المتقاعدين مؤخرا، حيث شهدت الرواتب التي لم تتجاوز مليون دينار عراقي زيادة فيما يلي، ستجدون كافة التفاصيل المتعلقة بجدول الرواتب الجديد للمتقاعدين بالعراق كالتالي:

المتقاعد العراقي الذي كان يتقاضى راتباً قدره 500 ألف دينار إلى 600 ألف دينار عراقي بعد الإعلان عن زيادة في الرواتب.

في حال كان المتقاعد يتقاضى 700 ألف دينار عراقي، فإنه بعد التعديل المالي أصبح دخله 800 ألف دينار عراقي.

إذا كان معاش المتقاعد يبلغ 800 ألف دينار عراقي، فقد ارتفع ليصبح 900 ألف دينار عراقي بعد التعديل الأخير.

أوضحت الوزارة أن الارتفاع الأخير في الرواتب لن يطبق على الأشخاص الذين يتقاضون أجرا يتجاوز المليون دينار عراقي.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يمكنكم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين وخاصة بعد التعديل الأخير من خلال اتباع سلسلة من الخطوات وهي كالتالي:

في البداية، عليك الدخول علي موقع وزارة المالية العراقية.

ثم النقر علي خانة الاستعلام.

املأ استمارة الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق.

ثم إدخال اسم المتقدم، ورقم الهاتف، ورقم البطاقة الشخصية العراقية.

انقر علي خانة البحث.

ستظهر أمامك علي الشاشة تفاصيل راتب التقاعد في دولة العراق.

شروط الحصول علي راتب التقاعد بالعراق

يجب علي المتقدم للحصول علي راتب التقاعد استيفاء كافة المعايير والشروط الضرورية التي قامت وزارة المالية العراقية بتحديدها، وذلك لاستحقاق راتب التقاعد في العراق، ومن بين تلك الشروط التالي: