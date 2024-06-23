خذلك 9999 جوهرة.. شحن اكواد فري فاير مجانا FREE FIRE والحصول على الملابس والرقصات والألماس || استبدال الأكواد

من أكثر الأشياء التي يتساءل عنها مستخدمي لعبة فري فاير هي أكواد فري فاير والتي يمكنك من خلالها الحصول على المكافآت والجوائز اليومية، ولكن يجب العلم أن تلك الأكواد يتم استخدامها مرة واحدة فقط وتكون متاحة في فترة محددة في اليوم حيث أنه يتم تغييرها بشكل يومي، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا مجموعة من الأكواد الغير مستخدمة وسوف نوضح لكم أيضا خطوات استبدالها.
أكواد فري فاير
عندما تقوم باستخدام أكواد فري فاير يجب العلم أن حسابات الضيوف لا يمكنها استخدام الأكواد لذلك يجب عليك ربط حسابك بحساب من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك أو حساب جوجل أو غيرها وذلك حتى تحصل على المكافآت بنجاح، سوف نوضح لكم في السطور القادمة قائمة بأكواد فري فاير:
- FFN7O4P1Q6R9S2T5
- FD8E2F5G1HGT6I3J
- FP4Q7R1S5TTT9E2V
- FI9J2KE6L3MTTN5O
- FS3Y6DEEQ1B4LK9M
- FC2WE9Q5V1XA3FRH
- FM6F8GR7T2B5ES9J
- FL4Z1ED9N7H3PY8I
- FQ5O2X6K9J1C8W4G
- FJ7L5EV4S8T3R62U
- FG9P3M2F6Y1A7B5E
- FW8U4IE2X3ZN5Q9D
- FH1R9C6G2O8J4E5T
خطوات استبدال أكواد فري فاير
يرجى اتباع التعليمات الآتية من أجل الحصول على الهدايا من خلال أكواد فري فاير:
- الخطوة الأولى يجب عليك الدخول على الموقع الرسمي الخاص بلعبة فري فاير.
- الخطوة الثانية يتطلب منك تسجيل الدخول من خلال حسابك على الفيس بوك أو حساب جوجل.
- الخطوة الثالثة قم بنسخ الكود في المكان المخصص له.
- الخطوة الرابعة بمجرد الضغط على زر تأكيد سوف يتم استبدال الكود وإضافة المكافأة في حسابك على اللعبة.
لعبة فري فاير من ألعاب الفيديو الممتعة والتي يلعبها الكثير من الأشخاص من مختلف الدول حول العالم، كما أنها توفر إمكانية اللعب بمفردك أو مع أصدقائك ضمن فريق كما يمكنك أيضا تكوين فريق عشوائي لذلك ننصحك بتحميلها وخوض التجربة.