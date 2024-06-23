خذلك 9999 جوهرة.. شحن اكواد فري فاير مجانا FREE FIRE والحصول على الملابس والرقصات والألماس || استبدال الأكواد

من أكثر الأشياء التي يتساءل عنها مستخدمي لعبة فري فاير هي أكواد فري فاير والتي يمكنك من خلالها الحصول على المكافآت والجوائز اليومية، ولكن يجب العلم أن تلك الأكواد يتم استخدامها مرة واحدة فقط وتكون متاحة في فترة محددة في اليوم حيث أنه يتم تغييرها بشكل يومي، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا مجموعة من الأكواد الغير مستخدمة وسوف نوضح لكم أيضا خطوات استبدالها.

أكواد فري فاير

عندما تقوم باستخدام أكواد فري فاير يجب العلم أن حسابات الضيوف لا يمكنها استخدام الأكواد لذلك يجب عليك ربط حسابك بحساب من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك أو حساب جوجل أو غيرها وذلك حتى تحصل على المكافآت بنجاح، سوف نوضح لكم في السطور القادمة قائمة بأكواد فري فاير:

FFN7O4P1Q6R9S2T5

FD8E2F5G1HGT6I3J

FP4Q7R1S5TTT9E2V

FI9J2KE6L3MTTN5O

FS3Y6DEEQ1B4LK9M

FC2WE9Q5V1XA3FRH

FM6F8GR7T2B5ES9J

FL4Z1ED9N7H3PY8I

FQ5O2X6K9J1C8W4G

FJ7L5EV4S8T3R62U

FG9P3M2F6Y1A7B5E

FW8U4IE2X3ZN5Q9D

FH1R9C6G2O8J4E5T

خطوات استبدال أكواد فري فاير

يرجى اتباع التعليمات الآتية من أجل الحصول على الهدايا من خلال أكواد فري فاير:

الخطوة الأولى يجب عليك الدخول على الموقع الرسمي الخاص بلعبة فري فاير. الخطوة الثانية يتطلب منك تسجيل الدخول من خلال حسابك على الفيس بوك أو حساب جوجل. الخطوة الثالثة قم بنسخ الكود في المكان المخصص له. الخطوة الرابعة بمجرد الضغط على زر تأكيد سوف يتم استبدال الكود وإضافة المكافأة في حسابك على اللعبة.

لعبة فري فاير من ألعاب الفيديو الممتعة والتي يلعبها الكثير من الأشخاص من مختلف الدول حول العالم، كما أنها توفر إمكانية اللعب بمفردك أو مع أصدقائك ضمن فريق كما يمكنك أيضا تكوين فريق عشوائي لذلك ننصحك بتحميلها وخوض التجربة.