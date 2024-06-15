وزارة التربية الوطنية.. رابط الاستعلام عن نتائج الترقية بالاختيار 2024 بالمغرب

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن نتائج الترقية بالاختيار 2024 والترقية هي من أهم الأشياء التي ينتظرها الجميع فهي تعتبر شكر للأشخاص المجتهدين في عملهم، وبناء على ذلك قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالإعلان عن لوائح المترقين في المراحل التعليمية المختلفة وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الترقية بالاختيار 2022

وفقا لما صرحت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر أنه سوف يتم الإعلان عن المترقين خلال الفترة الحالية 2022 ويمكنك الاستعلام عن الترقية من خلال الموقع الرسمي للوزارة، كما أنها أوضحت أن التربية تتم من خلال مجموعة من المعايير والتي من أبرزها الخبرة والكفاءة العملية بالإضافة إلى المهارات الشخصية وذلك حتى تتم بشكل عادل، ويجب العلم أنه تم ترقية ما يقارب نحو 50 ألف معلم في الأعوام الأخيرة وذلك من أجل تحسين مستوى المعلمين داخل الدولة.

شروط الحصول على الترقية 2024

قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين من أجل الحصول على الترقيات وهي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية موثقة.

يشترط أن يكون التقدير في آخر عامين لا يقل عن جيد جدا.

يوجد فترة محددة والتي يجب عليه إتمامها أثناء الخدمة.

ما هي أنواع الترقية؟

يوجد نوعان من الترقية وهما:

ترقية بالاختيار وهي يتم منحها للأشخاص الذين اجتازوا اختبارات الترقية بنجاح. الترقية بالتسقيف وهي يتم منحها للأشخاص الذين سوف يكملوا مدة محددة في الخدمة.

يجب العلم أن الترقية تمنح المعلم الكثير من المميزات والتي من أبرزها زيادة الراتب والتحسين من الوضع المهني للمعلم والتقدم نحو الأفضل.