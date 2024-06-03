“زيادة فورية على راتبك 700.000 دينار مصرف الرافدين”.. وزارة المالية العراقية تُعلن بُشرى سارة لتلك الفئات !!

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن رواتب المتقاعدين والزيادة التي من المقرر إضافتها من قبل وزارة المالية والهدف من ذلك هو تحسين مستوى المعيشة لديهم ومساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية لديهم ومواجهة غلاء الأسعار، وكانت وزاره الماليه العراقيه قد اطلقت منذ فتره ان الراتب الادنى للتقاعد في العراق هو 500 الف دينار عراقي ولكن ذلك تغير، وهذا ما سنوضحه لكم في السطور القادمة.

زيادة الحد الأدنى للعمال المتقاعدين

وفقا لما أعلن عنه مصرف الرافدين أنه من المقرر زيادة رواتب المتقاعدين في الفترة المقبلة، حيث سيصبح الراتب التقاعدي الأدنى بقيمة 700 الف دينار عراقي بدلا من 500 الف دينار عراقي وذلك بزيادة 200 الف والتي من المقرر اطلاقها في الفترة المقبلة للمتقاعدين.

موعد صرف رواتب شهر يونيو

صرحت الجهات المعنية عن موعد صرف رواتب شهر يونيو وذلك في يوم 1 من شهر يوليو وهو موعد ثابت لا يتم تغييره إلا في حالة العطلات الرسمية داخل الدولة، يمكنك الآن الاستعلام عن راتبك والزيادة المقررة لديك من خلال اتباع الخطوات التالية: