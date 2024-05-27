توا نزلت.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عموم المحافظات في العراق 2024 عبر منصة مظلتي

تتزايد عمليات البحث عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث أن هذا الدعم بمثابة طوق نجاة للكثير من العائلات الأكثر فقرا التي لا تستطيع على تلبية مطالب معيشتهم الأساسية، فقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتوفير هذا الدعم للمحتاجين بصفة دورية لتخفيف الظروف والأعباء المالية وتحسين مستوى المعيشة للأفضل.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن للأشخاص الراغبين في معرفة ما إذا كانت أسماؤهم من ضمن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة بجميع المحافظات، اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب التوجه الى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

بعد ذلك اضغط تسجيل الدخول.

ثم اختيار البحث في نظام الرعاية الاجتماعية.

يتم كتابة المعلومات المطلوبة في المكان المخصص.

النقر على زر استعلم لعرض نتيجة الاستعلام.

في حال تم قبول طلب الشخص واختياره للرعاية، سيظهر اسمه في قائمة الأسماء المشمولة بالدعم، أما في حال عدم قبول الطلب، فلن يظهر اسم الشخص في القائمة.

شروط الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية

تعتمد ضوابط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024 على عدة معايير وشروط لضمان استفادة الفئات المستحقة من البرنامج من بين هذه الشروط:

عدم الاستفادة من أي برامج دعم حكومية أخرى.

عدم حيازة أصول عقارية.

التواجد داخل العراق بشكل دائم.

حمل الجنسية العراقية.

عدم توافر دخل ثابت لدى مقدم الطلب.

تراوح عمر مقدم الطلب ما بين 18 إلى 60 عاما.

من المقرر أن يتم الإعلان عن كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة في العراق بعد انتهاء عملية المراجعة وإعداد الكشوفات، ويتم تأخير الإعلان في بعض الأحيان بسبب الحاجة إلى القيام بعمليات المراجعة والتدقيق لضمان دقة وشمولية الكشوفات.