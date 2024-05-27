“اعرف الآن” .. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وأهم شروط الاستحقاق اللازمة للحصول عليها

new2024 تاريخ النشر
“اعرف الآن” .. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وأهم شروط الاستحقاق اللازمة للحصول عليها
خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

تعتبر خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت هي من أكثر الخطوات التي يبحث عنها عدد كبير جدا من المواطنين بالجزائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ان ذلك البرنامج من اهم البرامج التي تقدم للنساء في الجزائر من قبل الحكومة الجزائرية للمساعدة المالية التي تساعدهم على غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حيث انه يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال بعد الاطلاع على خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت والاطلاع ايضا على شروط الحصول على المنحة تابعوا معي

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

يمكنك من خلال النقاط التالية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت والدخول مباشرة على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل؛

  • ادخل أولا على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال هذا الرابط.
  • انقر على أيقونة منحة المرأة الماكثة في البيت.
  • حدد ولايتك.
  • اكتب البيانات المطلوبة منك في الحقول المخصصة لذلك.
  • قم بتقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منك.
  • انقر على أيقونة التسجيل.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

تابعوا معي النقاط التالية للاطلاع على الشروط التي تم الإعلان عملا من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل التي يجب توافرها في المرأة للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت:

  • يجب أن لا يقل عمر المتقدمة عن 15 عام.
  • يجب حصول المتقدمة على الجنسية الجزائرية.
  • يجب إقامة المتقدمة في الجزائر.
  • يجب عدم امتلاك دخل شهري او عمل للمرأة.
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