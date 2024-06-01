“اعرف دلوقتي” .. شروط التسجيل في منحة منفعة الأسرة 2024 وخطوات التقديم إلكترونيًا

تعتبر منحة منفعة الأسر المقدمة من الحكومة في عمان هي من اهم برامج الدعم الاجتماعي التي تقوم الحكومة تقديمها للمواطنين الأكثر احتياجا حيث ان هدف هذه المنحة الأول والأخير هو تحقيق الاستقرار في مستوى المعيشة للأسر ذات الدخل المحدود حيث انه تم الاعلام من قبل صندوق الحماية الاجتماعية انه تم فتح باب التسجيل للحصول على المنحة وتم وضع بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على جميع التفاصيل التي تخص منحه منفعة الأسرة تابعوا معي.

التسجيل في منحة منفعة الأسرة

يمكنكم التقديم في منحة منفعة الأسرة عن طريق متابعة النقاط التالية:

ادخل أولا على صندوق الحماية الاجتماعية من خلال هذا الرابط.

انقر على أيقونة منافع الحماية الاجتماعية.

حدد خيار منفعة دعم داخل الأسر.

ستظهر أمامك جميع تفاصيل المنحة وانقر على أيقونة التذكير.

اكتب البيانات المطلوبة المستندات.

انقر على أيقونة تقديم الطلب.

شروط الحصول على منحة منفعة الأسرة

يمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على الشروط المطلوبة للحصول على منحة منفعة الأسرة: