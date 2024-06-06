“تابع ماتش مصر اليوم” .. تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو بجودة كبيرة 2024

أكثر الترددات التي يتم البحث عنها باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات حيث انه عدد كبير جدا من عشاق كرة القدم يريدون تنزيل قناة أون تايم سبورت لأنها نجحت بشكل كبير جدا في تقديم المباريات الرياضية حصريا من خلالها حيث ان القناة تجمع بين المباريات الدوليه والمحليه معا لذلك تحظى على الملايين من المشاهدات ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي الشهير نايل سات وعبر القمر الصناعي عرب سات تابعوا معي.

تردد قناة أون تايم سبورت

يمكنكم الاطلاع على التردد الحالي لقناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة أون تايم سبورت.

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو

من المقرر أن تنطلق مباراة مصر وبوركينا فاسو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مكة- الدوحة، الحادية عشر مساء بتوقيت دبي- أبوظبي.

مباراة مصر

يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره بوركينا فاسو، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس 6 يونيو 2024، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات

اعلنت ادارة قناة أون تايم سبورت تواجد التردد الخاص بها عبر القمر الصناعي عرب سات ايضا حيث انه يمكنكم مشاهدة التردد والاطلاع على البيانات التي تمكنهم من استقبال القناة على الرسيفر الخاص بكم من خلال النقاط التالية: