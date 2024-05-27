“الآن اعرف” .. حالات إيقاف منحة البطالة بالجزائر 2024 وموعد صرف منحة شهر يونيو القادم

هناك بعض الحالات التي يتم وقف منحة البطالة بالجزائر من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل لذلك يتساءل قطع كبير جدا من المواطنين فالجزائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حالات إيقاف منحة البطالة باعتبار منحة البطالة هي من أهم المنح التي تقدم للمواطنين شهريا لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم حيث انه يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على حالات إيقاف منحة البطالة في الجزائر ويمكنكم ايضا الاطلاع على موعد صرف المنحة عن شهر مايو عام 2024 تابعوا معي.

حالات إيقاف منحة البطالة بالجزائر

تبين بالفعل أن هناك العديد من الحالات المستفيدة من منحة البطالة بالجزائر يتم إيقاف المنحة عنها من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل حيث أن الوكالة قامت بالإعلان عن هذه الحالات حتى تؤخذ بعين الاعتبار ويمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على الحالات وفقا لما يتم الاعلان عنه من قبل الوكالة:

يتم إيقاف منح البطالة للمستفيد منها في حالة ان يتوفى.

يتم إيقاف منح البطالة للمستفيد منها في حالة التحاقه بفرص عمل جديدة أو وظيفة جديدة.

يتم إيقاف منحة البطالة للمستفيد منها في حالة وجود مصدر دخل للزوج او الزوجة.

يتم إيقاف منح البطالة للمستفيد منها في حالة ان كان المستفيد يعمل باحدى الوظائف الخاصة او الحكومية هو او زوجته.

موعد صرف منحة البطالة بالجزائر شهر يونيو

تم الاعلان من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل أنه يتم صرف منحة البطالة لجميع المستفيدين منها بداية من كل شهر حيث انه يمكن لجميع المستفيدين من منحة البطالة بالجزائر صرف المنحة عن شهر يونيو عام 2024 يوم 1 يونيو لعام 2024.