“اضبط دلوقتي” .. تردد قناة طيور بيبي الناقلة لأحلى أفلام الكرتون بإشارة قوية على القمر الصناعي نايل وعرب سات

تشهد محركات البحث ارتفاعا في عمليات البحث من قبل العائلات وأطفالهم لمعرفة تردد قناة طيور الجنة بيبي لعام 2024، وهي قناة تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال في العالم العربي، تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأغاني والبرامج التي تشمل الجانب التعليمي والثقافي بالإضافة إلى التسلية، تتميز القناة بإمكانية ضبطها على أجهزة التلفاز ببساطة وتعرض بها الأغاني والبرامج طوال اليوم دون توقف بوجود عدد قليل من الفواصل الإعلانية، في مقالنا سنلقي الضوء على تردد قناة طيور الجنة بيبي لعام 2024.

تردد قناة طيور بيبي

في ظل البحث المستمر عن التحديث الاخير لتردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي لعام 2024، سنقدم لكم التردد الجديد لقناة طيور بيبي المتاح عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، حتى يمكنكم متابعة أروع وأمتع البرامج والأغاني المخصصة للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة عبر العرب سات

تردد القناة: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد طيور الجنه عبر النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11258.

معدل الترميز 27500.

معدل التصحيح 5/6.

كيفية ضبط تردد قناة طيور بيبي

انقر على خيار القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الذي تملكه.

اضغط على مربع الخيارات.

ثم اضغط على خيار القمر الصناعي سواء كان نايل سات وعرب سات.

انقر على خيار التنصيب اليدوي وأدخل ترددات القناة المرادة إلى جانب معامل الترميز ونوع الاستقطاب.

اضغط على “موافق” وستعرض القناة أمامك، انقر على “حفظ”.

اغاني قناة طيور بيبي