“الآن وبسهولة اعرف هتاخد كام” .. الاستعلام عن معاشات يونيو 2024 بالزيادة الجديدة المقررة من الرئيس

تهتم وزارة التضامن الاجتماعي كي تصرف معاشات يونيو 2024 بزيادة 15% لدى بنك ناصر الاجتماعي، ويتم التنفيذ من يوم الأربعاء المقبل باعتباره أول شهر مايو 2024، وهذا قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم ايضاً زيادة المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

لقد قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي بموعد صرف المعاشات شهر يونيو 2024 من أول الشهر المقبل لكل من يستحق الزيادة الأخيرة التي أمر بها الرئيس خلال الشهور الماضية، كي يستمر الصرف لمدة لا تقل عن 6 أيام متواصلة.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024

يتم الدخول الي رابط الاستعلام عن المعاشات يونيو 2024، من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية، ويتم إدخال البيانات المطلوبة، قم باتباع الخطوات التالية:

في البداية انقر للدخول على موقع التأمينات الاجتماعية، من هنا.

اختر خانة صاحب معاش، ثم انقر على أيقونة الخدمات التأمينية.

ثم ادخال البطاقة الشخصية في الخانة لدي، ثم انقر علي كلمة استعلام.

ثم يتم اظهار البيانات الأساسية لملف الخاص بالمعاشات لدى المستعلم.

اماكن صرف المعاشات عن شهر مايو

لقد تقوم الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية، بأماكن صرف المعاشات لشهر يونيو 2024 من خلال الأماكن التالية: