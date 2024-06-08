“كلمة سر السيارة الكوميت“ كلمات سر وأكواد لعبة جراند جاتا GTA Grand مجربة ومضمونة 100%

يبحث الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية عن كلمات سر قراند الموجودة في لعبة جاتا الشهيرة، والتي على الرغم من مرور عدة سنوات على إطلاقها الذي كان في عام 2013 إلا أنها ما زالت الأشهر من بين كافة الألعاب، ولذلك يحرص لاعبينها على اكتشاف ما هو جديد بها للوصول إلى المستويات الأعلى نتيجة تطورها المستمر ونزول عدة إصدار منها، وكلمات السر هذه تتيح للاعبين الاستمتاع بمزايا إضافية أثناء اللعب والعديد من الأسلحة والسيارات والطائرات والملابس والدراجات النارية والذي يحقق للاعب الاستمتاع والاثارة والشعور بخوض المغامرة.

كلمات سر وأكواد لعبة جراند جاتا GTA Grand

هناك عدد من كلمات السر داخل اللعبة يمكن الاستفادة بها للحصول على أسلحة وملابس أفضل، ويعد أبرز تلك الكلمات هو الآتي:

كلمة سر انزلاق السيارة هي 1-999-766-9329.

كلمة سر السيارة الكوميت 38-266-999-1.

شفرة الدراجة النارية Sanchez bike 1-999-633-7623.

كود السيارة الليموزين 1-999-846-39663.

كلمة سر السيارة كادي- 999-4653-461.

كود الباراشوت 999-759-3483.

شفرة الطائرة الهليكوبتر – 999-289-9633.

كود الشاحنة Trashmaster هو1-999-872-7433.

كلمات سر السيارات في جاتا

هناك أيضا كلمات السر الخاصة باستخدام السيارات المختلفة، والتي منها ما يلي: