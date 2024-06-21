استقبل تردد قناة الفجر الجزائرية نايل وعربسات لمشاهدة المسلسلات بجودة عالية hd

أعلنت إدارة القناة عن تردد قناة الفجر الجديد وهي من القنوات المفضلة لدى الكثير منا وذلك لأنها تقوم بعرض محتوى متنوع والذي يناسب مختلف الأذواق، كما أنها تقوم أيضا بعرض مسلسل قيامة عثمان ومسلسل صلاح الدين الأيوبي وهم يعدوا من الأعمال التركية الناجحة والمفضلة لدى الكثير ويتابعها عدد كبير من المشاهدين من مختلف الدول العربية، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

تردد قناة الفجر

أصبح الآن بإمكانك متابعة جميع المسلسلات التركية المفضلة لديك وذلك عندما تقوم باستقبال قناة الفجر الجزائرية وبشكل مجاني تماما وذلك بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

يمكنك متابعة مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر وذلك يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء، لذلك يرجى تنزيل القناة على الرسيفر الخاص بك باستخدام التردد التالي:

التردد: 11034.

معدل الترميز: 5000.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

خطوات تنزيل قناة الفجر الجزائرية على التلفزيون

يرجى اتباع الخطوات التالية من أجل استقبال قناة الفجر الجزائرية بكل سهولة: