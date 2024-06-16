سلي عيالك وعلميهم في العيد!! استقبل تردد قناة بطوط بيبي على نايل وعربسات للاستمتاع بأحلى أغاني الأطفال طول اليوم

من أكثر الترددات التي يتم التساؤل عنها من قبل الآباء والأمهات هو قناة بطوط بيبي وهي من قنوات الأطفال التي تم إطلاقها منذ فترة قصيرة ولكنها نجحت في جذب عدد كبير من المشاهدين وذلك لأنها تمتلك الكثير من المميزات التي قد تكون غير متوفرة في غيرها، وهذا ما سنوضحه لكم بالتفصيل.

قناة بطوط بيبي

تقوم قناة بطوط بيبي بعرض الأفلام والمسلسلات الكرتونية المفضلة لدى الأطفال والتي تناسب مختلف الفئات العمرية كما أنها تقوم أيضا بعرض مجموعة من البرامج التعليمية، لذلك ننصحك باستقبالها بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الجديد:

التردد: 11494.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بطوط بيبي على القمر عرب سات

يجب العلم أن قناة بطوط بيبي من القنوات المجانية والتي تعمل على مدار اليوم بدون فواصل إعلانية، يمكنك الآن استقبالها من خلال استخدام التردد الآتي:

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

خطوات ضبط قناة بطوط بيبي على الرسيفر

قم باستقبال قناة بطوط بيبي واستمتع بالمحتوى الخاص بها بأعلى دقة وجودة وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية: